La polémica que se generó por una denuncia que hizo un concejal no para. Video pondría en duda agresión de policías a un artista en Bogotá.

Inicialmente la denuncia la difundió el concejal de Bogotá, Diego Cancino, este lunes festivo. Pero luego, la institución salió a desmentir la versión del funcionario.

Ellos aseguraron que el artista que aparece agredido en el video está mintiendo. Y un nuevo video apoyaría esa teoría.

Según la grabación que se publicó junto a la denuncia, el joven agredido dijo: “Me vienen cazando dos horas, me dislocaron la mandíbula, están cagados de la risa sabiendo que fueron ellos (policías) los que me dislocaron la mandíbula (…) solo pido que me dejen ir, vea mi cara, son unos hijuep….”.

Video pondría en duda agresión de policías a un artista en Bogotá

Tras la denuncia, el comandante de la Policía, general Eliécer Camacho, aseguró que la información compartida por el concejal es “no real y fuera de contexto, desinformando a la ciudadanía”.

El general contó que al abordar al hombre este ya estaba golpeado y que los policía lo habrían llevado al hospital por este motivo.

Camacho también afirmó que habría evidencias de que la versión que sostiene la institución es verdadera.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad, autoridades y funcionarios públicos, a utilizar las redes sociales con responsabilidad consecuente. La desinformación va en detrimento de la convivencia pacífica.” escribieron acompañando las declaraciones de la Policía.

Y en las últimas horas se conoció el video que captó una cámara de seguridad de una estación de Transmilenio. Estas imágenes serían previas a la denuncia y se ve en estas que, aparentemente, el hombre ya estaba golpeado.

Según lo que se observa en el video, el artista llegó a la estación e intentó volarse el torniquete para no pagar el pasaje. Pero trabajadores de la estación lo impidieron.

Además de ver que su rostro tenía graves lesiones, también se ve en aparente estado de alicoramiento.

Según la Policía, este video se grabó a las 5:35 del pasado lunes y a esa hora los uniformados estaban en formación.