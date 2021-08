Policía y concejal de Bogotá se enfrentan por graves denuncias que involucran uniformados. El concejal Diego Cancino ha sido uno de los defensores de las víctimas de los terribles casos de abuso policial de conocimiento público en la capital.

Uno de los recientes hechos se habría presentado en las últimas horas en el sector de la Castellana, donde la víctima, identificada como Lewis Torres, señaló que uniformados le propinaron una brutal golpiza y, no confirmes, le robaron 500 mil pesos. AQUÍ ENCUENTRA LA DENUNCIA QUE REALIZA TORRES.

El concejal Cancino fue uno de los que visibilizó el hecho a través del siguiente trino:

210106 es el agente de la @PoliciaColombia que Lewis señala como responsable de su brutal golpiza hoy en Bogotá y por robarle $500 mil pesos. ¿Si lo hubieran matado pensaban decir que habían sido "ladrones" como dijeron policías en el hospital? #AReformarLaPolicíaYa pic.twitter.com/9Re6XcvA47 — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) August 16, 2021

La Policía se refirió a la situación, desvirtuando las denuncias de Cancino. Respecto al caso de Lewis Torres, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, mostró supuestos testimonios del vigilante del hospital y una funcionaria de la estación Virrey de TransMilenio.

Según las declaraciones del general, este ya estaba golpeado y por este motivo los uniformados lo habrían llevado al hospital. Aunque eso sí, los videos de Torres y sus testimonios dicen otra cosa.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad, autoridades y funcionarios públicos, a utilizar las redes sociales con responsabilidad consecuente. La desinformación va en detrimento de la convivencia pacífica”, señala la Institución.

Hacemos un llamado a toda la comunidad, autoridades y funcionarios públicos, a utilizar las redes sociales con responsabilidad consecuente. La desinformación va en detrimento de la convivencia pacífica. #EsUnHonorSerPolicia pic.twitter.com/kgBXzvBWGw — BG. Eliecér Camacho Jiménez (@PoliciaBogota) August 16, 2021

Policía y concejal de Bogotá se enfrentan por graves denuncias que involucran uniformados

El concejal de Bogotá, Diego Cancino se refirió al llamado del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y aseguró que seguirá trabajando de la mano de las víctimas de violencia policial y en aras de buscar verdad y justicia para ellas y sus familias.

Cancino aseguró que tras cada denuncia realizada en el último año y medio ha sido estigmatizado por su trabajo: “Recientemente denuncié que portales de Transmilenio, específicamente el Portal de las Américas y el Portal Suba, fueron utilizados por la Policía como centros de detención. El gerente de Transmilenio y la Personería de Bogotá me dieron la razón. En octubre del año pasado denuncié que ocho muchachos murieron y otros tres resultaron gravemente heridos a causa del incendio del CAI de San Mateo (Soacha). La Fiscalía General imputó a tres policías por el caso. En diciembre pasado denuncié que miembros de la Policía dispararon y ocasionaron la muerte de un muchacho de 16 años que trabajaba en el transporte informal en El Codito, sin que el muchacho representara peligro alguno, entre otros, tras cada denuncia he recibido insultos y estigmatizaciones”.

Y agregó: “Justamente en esa defensa de las víctimas mi ejercicio democrático de denuncia y control político también ha sido estigmatizado, esta no es la primera vez que, en vez de priorizar las investigaciones y escuchar a las víctimas, se lanzan afirmaciones e intimidaciones directas en mi contra que, además de desvirtuar mi labor de control político, podrían poner en riesgo mi vida. Invito a las autoridades políticas y de policía a realizar un diálogo racional que se centre en las víctimas, en la búsqueda de la verdad y en administrar justicia de manera eficiente”.

Cancino afirmó que su trabajo no se detendrá y que las víctimas de violencia policial así como la reforma que impulsa con la ciudadanía seguirán adelante: “Mi convicción política y moral es creer en el relato de las víctimas y, a partir de ello, realizar control político. En este país, como es bien sabido, hay barreras que impiden que las víctimas de la Fuerza Pública denuncien. Mi deber no es determinar quiénes son culpables, sino pedir que se investigue y se sancione a los responsables. Mi labor no se detendrá, no voy a dejar solas a las víctimas. ¡Por favor no dejen de denunciar, acá seguimos!”.