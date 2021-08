Los argumentos del magistrado que se opuso a la condena contra Epa Colombia. Los cargos que le se imputaron a Epa Colombia son perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

Los argumentos del magistrado que se opuso a la condena contra Epa Colombia

El Espectador señala que la Fiscalía y las víctimas del caso consideraban que lo más grave era que se grabó y publicó el video, invitando a otras personas a hacer lo mismo.

Dos magistrados del Tribunal estuvieron de acuerdo, pero uno votó en contra. Se trata del el magistrado del Tribunal de Bogotá Juan Carlos López.

“A mi manera de ver, la procesada (Daneidy Barrera) no actuó con un fin terrorista”, señaló al explicar su posición.

En esa medida, explicó porque, a juicio, se trató de un acto de vandalismo, no de terrorismo: “Valga advertir que no es dable asociar un acto de terrorismo, con un acto de vandalismo. El primer concepto refiere a quien provoque o mantenga un estado de zozobra o terror a la población o parte de ella, utilizando medios que afecten varios bienes jurídicos, mientras el segundo, según la definición de la Real Academia, se refiere al espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana”.

Condena contra Epa Colombia

Daneidy Barrera mostró toda su dolor a través de las redes.

Incluso, volvió aceptar que todo fue consecuencia de sus errores.