“Están desesperados”: Petro tras ataques al senador Gustavo Bolívar

Petro manifiesta que los ataques al senador Gustavo Bolívar están ligados al desespero por verlo punteando en las encuestas.

Así lo expresó esta mañana en entrevista con Caracol Radio cuando Gustavo Gómez le preguntó por los ataques al senador Bolívar.

Gustavo dice que están desesperados

El periodista Gustavo Gómez le preguntó a Petro en entrevista sobre el caso del senador Bolívar. “A propósito de lo que pasa en los últimos días, sobre todo al rededor de Gustavo Bolívar, muchos hablan de Petro. Sobre el asunto del hotel, del cargo de la vicepresidencia. De los videos de Bruno Díaz. ¿Le están cascando a Bolívar para cascarle a usted?”.

A esto, el senador respondió. “Yo sí creo. Ha ocurrido también con muchas personas antes, ¿no? No es un tema nuevo. Me preocupa mucho la virulencia, es peor que antes. Yo estoy relativamente al ataque. No debería ser así en un sistema democrático que lo que debería haber más que todo es una discusión de programas de ideas, etc. Pero es lo que menos se puede hacer en Colombia. Realmente las campañas giran al rededor de destrucciones, no de construcciones”.

Añadió que “últimamente es más virulento. Quizás por el tema de las redes, no sé. Quizás realmente porque hay desesperos, ¿no? La virulencia está relacionada directamente con el desespero. Entonces si sacan encuestas o hacen encuestas privadas, y no les da los resultados que quisieran, entonces cunde un desespero y eso lo vuelven virulencia. Sí, hace parte de un ataque más pensado en Petro que en otras personas”.

Petro apoya el diálogo social

Cuando le preguntaron acerca de la colecta que hizo el senador Bolívar con la Vaki para la Primera Línea, Petro defendió su posición. Dijo que “después de que renuncia el ministro Carrasquilla, el Gobierno toma la decisión es de matar jóvenes. Ese día terrible en Cali, recuerdo que fue el 28 de marzo, el proceso adquirió otra dimensión totalmente diferente a la que traía”.

Añadió que “yo siempre consideré que eso fue una trampa del gobierno. Entre más violencia terrible, muertos, mutilados, personas violadas, etc, iban apareciendo en diferentes partes del país, la reacción de esa juventud, que son las juventudes barriales, pues también elevaba los signos de la confrontación y así vivimos mes y medio o dos meses. Lo que siempre pedí públicamente era que se detuviera ese tipo de confrontación, que era una trampa puesta por el gobierno. A partir de ahí lo que querían era crear zozobra en la población y ganar electoralmente porque hay partes de la población que por miedo; por cansancio, se van pasando hacia el aplauso a las medidas del gobierno que no eran más que matar jóvenes y negarse a un diálogo social”.

Según el senador, “el diálogo lleva a la paz. Es un principio básico de la comunicación social y siempre que haya rupturas de ese diálogo, se llega a la violencia. Si un gobierno quiere paz, dialoga. Si un gobierno quiere violencia, se niega al diálogo”.

Escuche la entrevista completa de Caracol Radio haciendo CLICK EN ESTE ENLACE.