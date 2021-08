Epa Colombia no irá a prisión. De acuerdo con El Tiempo, por ahora no será privada de la libertad. Fuentes que estuvieron en la audiencia señalaron que el magistrado no emitió la boleta de captura contra la procesada por lo que solo cuando eso suceda sería enviada a prisión.

El medio agregó que es usual que algunos jueces o magistrados no ordenen la captura de los condenados en espera de que la sentencia quede en firme y sea cosa juzgada.

En desarrollo…