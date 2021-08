El venezolano Anderson de Jesús Romero, de 29 años, fue detenido este miércoles por atentar contra policías en el sector del Restrepo en medio de una requisa.

En el hecho, dos agentes y un civil (taxista) resultaron heridos. Poco después se conoció que uno de ellos falleció. Se trata del patrullero Humberto Sabogal.

Aunque Romero fue detenido a escasos metros de la escena, las autoridades ofrecen hasta $50 millones por información que permita dar con los otros responsables.

Anderson de Jesús, uno de los implicados en el asesinato del patrullero Sabogal

A continuación encuentra imágenes de la captura de Romero:

Capturado uno de los delincuentes que dispararon a policías en el sur de Bogotá. pic.twitter.com/xIZcwUFwZH — Thisquesuza (@anerdquista) August 11, 2021

El secretario de Seguridad Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, se refirió este jueves a los recientes hechos de violencia en la capital en diálogo con Blu Radio.

Uno de los puntos sobre los que fue cuestionado el funcionario fue sobre los delincuentes extranjeros con presencia en la ciudad, teniendo en cuenta los hechos de conocimiento público en los que están involucrados, tal es el caso del asesinato del patrullero Sabogal.

“Lamentablemente se evidencia donde ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos, están involucrados en muchos de los delitos que generan intranquilidad en la ciudad (…) la persona capturada- por la muerte del patrullero Humberto Sabogal- es una persona de nacionalidad venezolana. Por su puesto, estamos ofreciendo una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que nos permita identificar a los individuos que estaban en el lugar de los hechos”, señaló Fernández.

A reglón seguido, aclaró que no hay que estigmatizar ni generalizar, sin embargo, es un tema que no se puede desconocer, dado que hay cifras altísimas de extranjeros involucrados en distintos delitos en la capital. Según dijo, en lo corrido del año van 16.900 venezolanos capturados, de los cuales alrededor de 14.000 quedaron libres. Lo anterior, por los debilidades en nuestra justicia, pues quienes seguramente no quedaron libres sí tenían orden de captura.