En medio de la polémica por irregularidades en el contrato con esta unión temporal, se pronunció el abogado y contó detalles sobre el caso. Abogado de Centros Poblados habla sobre escándalo millonario de MinTIC.

Jorge Rino Ricci, el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, dio sus declaraciones sobre la polémica por las irregularidades.

Por este tema, la ministra Karen Abudinen se encuentra en el centro de la polémica, y ahora piden su renuncia.

El abogado de la unión temporal de empresas señaló, entonces, que las empresas se harán a un lado. Además indicó que el dinero de anticipo que estaría en veremos, los 70.000 millones de pesos, han sido bien usados.

“La Unión Temporal Centros Poblados se hace a un lado para ceder el contrato a una gran multinacional que haría buen uso de la garantía del anticipo“, dijo el abogado.

Además, añadió que garantizan el buen uso de todo el dinero anticipado. “Aunque se tiene certeza que el anticipo de los 70 mil millones de pesos ha sido invertido en acciones propias del contrato”, dijo.

Ricci señaló que la empresa aseguradora del contrato es Rave Corredores Seguros. Esta empresa tendría más de 45 años de experiencia en el sector.

“No era fácil conseguir una garantía por 260 mil millones de pesos y empresas como Seguros del Estado, no tenían la capacidad para asumir esa solicitud. No había mucho interés en las aseguradoras colombianas, tenían que unirse varias y por eso Rave indicó que habían encontrado una persona en el banco Itaú que brindaba esta garantía”, dijo el abogado.

En este caso con el banco Itaú, el abogado contó que buscaron una persona que tenía un alto patrimonio en esa entidad bancaria.

“Se confió en el señor Jorge Molina quien tiene con el banco un patrimonio autónomo de más de 400 mil millones de pesos. Estos hechos los informó el representante legal de Rave Seguros a la fiscalía general”, concluyó el hombre.