Los profesores llegaron y se encontraron con parte de la infraestructura desmontada. Por no pagarle la deuda de $100 millones trabajadores desmontaron puertas y ventanas de colegio.

Un insólito hecho se registró en el municipio de Charalá (Santander), específicamente en el colegio Nacional José Antonio Galán.

Hombre llegaron y empezaron a desmontar las puertas y ventanas de la institución de por lo menos 411 estudiantes de primaria y bachillerato.

¿Qué pasó? Las personas que realizaron la acción aseguran haber trabajado en el lugar y ante la deuda de 100 millones de pesos, decidieron desmontar lo que ya habían instalado.

Incluso, uno de los trabajadores, quien fue contratado para las labores ornamentación en el colegio, manifestó que desde hace un tiempo los contratistas ni siquiera le responden.

“Yo contraté con la empresa GMP Ingenieros e hicimos un pacto de que se instalaba y de una vez pagaban, pero se hizo un trabajo y la empresa no responde, se perdieron ya no contestan, y me tocó proceder a desmontar, barandas, puertas y ventanas, todo lo de carpintería metálica porque hace cuatro meses instalamos y no nos pagan $100 millones”, contó Fernando Muñoz.

Lo que empeora el caso de Muñoz, es que por la deuda, su pequeña empresa quebró y tiene deudas con empleados y bancos.

La deuda ya tendría un mes de atraso en el pago, según manifestó Fernando.

Ante el caso el personero del municipio, Charalá, Fabián Flórez, manifestó que desde hace dos meses se vienen realizando inspecciones por irregularidades en la obra con la falta de pago por parte del contratista.

Ahora tanto trabajadores, como el director de la institución, profesores y estudiantes se encuentran a la espera de que den solución.

Fernando Muñoz aseguró que si recibe el respectivo pago, instalará nuevamente todo lo que quitó.

