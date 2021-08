Actor inglés murió luego de ser atropellado al sur de Medellín. Se trata de Justin James Danton, quien residía en la capital antioqueña.

Noticias Caracol reveló que el actor falleció luego de ser atropellado por un vehículo que lo dejó tendido en el suelo.

El actor británico Justin James Danton, de 36 años, falleció después de ser atropellado por un vehículo al sur de Medellín, en el sector de la Aguacatala.

Según reveló el noticiero, los testigos indicaron que el conductor después del accidente dejó tendido en el suelo a esta persona y se escapó.

Las personas cercanas lo auxiliaron y lo trasladaron hasta un centro asistencial más cercano. Sin embargo, por la gravedad de las heridas no resistió y murió.

El noticiero indicó que el actor fue trasladado a la Clínica Las Américas.

El centro asistencial informó lo que sucedió con el actor a través de un comunicado.

“El día 9 de agosto alrededor de 6 de la mañana ingresó por el servicio de urgencias y emergencias un hombre de ciudadanía inglesa. Quien fue víctima de accidente de tránsito, según informaron las personas que lo transportaron a la institución. Presentaba politraumatismo grave, sin respuesta a estímulos y signos de muerte cerebral. Su evolución neurológica no fue favorable presentando también deterioro hemodinámico”, indicó el documento conocido en las redes sociales.

Aquí está el comunicado de la Clínica Las Américas, sobre la muerte del actor británico Justin James Danton, de 36 años, tras ser arrollado por un vehículo que escapó en las vías del sur de Medellín. pic.twitter.com/dkHVoe2eVG — JUAN CARLOS HIGUITA E. (@JUANCARLOSHIGUI) August 11, 2021

Por el momento las autoridades buscan más información para esclarecer el hecho y encontrar al responsable.

“Nuestros agentes de tránsito de la unidad de vida están en la investigación pertinente de los datos del conductor y del vehículo causantes de este hecho para dejarlo en manos de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Jhon Jairo Vélez, supervisor de tránsito de la secretaría de Movilidad.

Sobre el actor

De Justin James Danton se conoce que había llegado a Colombia desde mayo y estaba realizando proyectos personales.

Sobre su trayectoria se sabe que desde el año 2010 era actor de películas en Inglaterra.

Además, que ha participado en diferentes producciones, el último de ellos titulado The Legend of the Mad Axe Man, que se produjo en el 2017 y donde tuvo un papel secundario.

