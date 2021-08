El mismo Luis Alfonso colmenares contó por qué lo hizo. Padre de Colmenares fue quien le recomendó abogado a la tía de Sara Sofía.

En medio de una entrevista con el portal digital de Pulzo, el padre del desaparecido Andrés Colmenares relató lo que sucedió con el nuevo abogado de Xiomara Galván en el caso de Sara Sofía.

Según Colmenares, decidió recomendarle al abogado Antonio Luis González, debido a que es consciente que con casos como los de la pequeña Sara Sofía, muchos abogados se ofrecen a ayudar pero solo lo hacen con el fin de mojar pantalla ante la prensa.

Padre de Colmenares fue quien le recomendó abogado a la tía de Sara Sofía

Para Colmenares, estos fingen estar interesados en el caso, pero lo hacen es porque es algo mediático y lo aprovechan para ganar fama. Y por el contario no hacen nada y sí perjudican que se haga la correspondiente justicia.



“No hacen nada, pura paja, solamente para aparentarle al país que han asumido una causa humilde y hacen un sacrificio, y este es un caso que demuestra eso, porque la misma Xiomara me dijo: ‘Yo si me he dado cuenta de que el abogado nunca dice nada, no habla, no cuestiona, no pregunta ni interroga. Todo el tiempo está allí tranquilo’”, criticó Luis Colmenares, en entrevista con Pulzo.

Y es que desde que se cambió de abogado, el caso dio un importante avance pues se logró la recaptura de Nilson Díaz y Carolina Galván, señalados de la desaparición de la pequeña Sara Sofía el pasado mes de febrero.

El pasado viernes a Carolina Galván se le inició un juicio virtual donde dijo ser inocente de los hechos que llevaron a la desaparición de su hija. Según la defensa, Carolina es una víctima en todo este caso, pues sufría de explotación sexual por parte de su expareja Nilson Díaz.