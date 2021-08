Es la número 65 que se registra en el país en todo el 2021. Nueva masacre en Putumayo dejó tres víctimas.

Este hecho se registró entre la noche del jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de agosto en San Miguel y Valle del Guamez. Estos municipios están ubicados en la zona conocida como Bajo Putumayo.

Según Indepaz, las víctimas son tres hombres que corresponden a la misma familia.

A los tres hombres los asesinaron en diferentes lugares, pero a una distancia que no superaba los 10 minutos caminando.

Sus nombres eran: Wilmer Johan González Escalona, de 21 años; Leonardo Junior Linares, de 31 años, y José Gregorio Escalona Linares, de 30 años.

La @DefensoriaCol ha emitido 2 AT para este municipio, la AT 054/18 y la más reciente la AT 013/21, que señala una confrontación abierta entre facciones disidentes.