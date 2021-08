Así fue el cambio radical de un hombre a un “orco infernal”

No se trata de una película de ciencia ficción o de un concurso de maquillaje, la imagen de un hombre que se asemeja a un orco infernal propio de una cinta del Señor de los Anillos o de algún videojuego como Warcraft se han hecho viral en redes. Rico Ledesma ha sorprendido con su cambio.

El brasileño se ha sometido a cirugías estéticas para verse como una criatura única e irrepetible en el mundo. Él acotó que su más ferviente deseo es verse como un orco infernal.

Ledesma es fiel fanático de la franquicia World of Warcraft (WOW) y para demostrar su pasión decidió lucir, para siempre, como uno de los razas favoritas. Para llegar a esta imagen tuvo que someterse a múltiples cirugías.

Hasta el momento, el orco se ha realizado en total 8 perforaciones debajo de la piel, se ha hecho cortes en las orejas y en la nariz para que se vean más ‘afiladas’, además tiene una bifurcación en la lengua para hacerla bífida.

A la vez, se ha implantado cuernos y colmillos. El 85% de su cuerpo está totalmente tatuado, incluido su cara y ojos. Pese al rechazo de sus cercanos, el brasileño se siente bien con su apariencia.

“Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración. Me sale del corazón. La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan.”

Ledesma vive con su esposa, hija y está en la espera de un segundo bebé. Su pareja también es tatuadora y lleva el apodo de la mujer murciélago. Al igual que Rico, ella también se ha sometido a operaciones de este nivel.

