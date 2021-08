Cali se prepara para las protestas del 7 de agosto y el partido del América

Así se prepara Cali para las protestas del 7 de agosto, esto después del consejo de seguridad adelantado por el alcalde Jorge Iván Ospina.

En este consejo de seguridad estuvieron presentes la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía y el Ejército Nacional.

Caleños regresan al Pascual Guerrero

Al término del consejo de seguridad presidido por el alcalde Jorge Iván Ospina, el mandatario compartió las conclusiones sobre lo dialogado. Ospina dice que “primero felicitar a la Fiscalía General de la Nación por la captura de alias ‘El Buho’, un violador serial que estuvo atacando a nuestras mujeres. También a las parejas en el corredor del Parque El Ingenio al lado del río. Este señor ha sido capturado, está en la cárcel y tiene antecedentes de ser un acosador. Yo le agradezco a la Fiscalía y a la Policía por responder a este llamado que ha hecho la Alcaldía y la comunidad”.

Luego se refirió al partido de fútbol entre el América de Cali y el Once Caldas de Manizales que será este sábado 7 de julio a las 3:00 p.m. “Segundo, tenemos un evento que es el partido de fútbol entre el América de Cali y el Once Caldas; con público, después de tener cerrado el estadio durante 18 meses. La intención es un aforo del 25%, estrictas normas de bioseguridad para quienes van a asistir al certamen. Tendremos guardianes de bioseguridad orientando el uso permanente del tapabocas en el ingreso, durante el partido y a la salida”.

Añadió que para este partido los asistentes deberán presentar su carnet de vacunación con una o las dos dosis. “Además la necesidad de presentar carné de vacunación para covid con primera o segunda dosis a todos los mayores de 25 años. A las personas menores de 25 años, les haremos pruebas para covid. Algunos podrían traer la prueba que tengan ya hecha. Ayer se vacunaron las barras del América, la barra del América, 300 jóvenes fueron vacunados. Hoy continuaremos con la iniciativa”.

Cali se prepara para protestas

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a las convocatorias programadas para el 7 de agosto en todo el país. “Estaremos todos en terreno mediando, evitando cualquier tipo de bloqueo o de perturbación y construyendo con la comunidad derecho a la protesta sin que la misma signifique situaciones de vandalismo o caos”.

Luego añadió que “la movilización ciudadana y la protesta es un derecho constitucional, es un derecho que debe prevalecer. No puede ser estigmatizado, no puede ser señalado, no pueden violentarle derechos a quien tenga deseos de movilizarse y protestar. Forma parte de la estructura democrática de nuestro país. Este 7 de agosto solamente les exigimos que dicha movilización y protestas sean en paz, sin eventos vandálicos, sin eventos que perturben la posibilidad de la vida, la posibilidad del patrimonio”.