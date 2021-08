El masivo de Cali, MÍO, podría dejar de operar por crisis financiera, así lo denunció el vocero de GIT Masivo.

Según Gonzalo Cucalón, vocero de la empresa operadora del MÍO, la deuda va más allá de los daños causados por el vandalismo.

MÍO ingresa a cuidados intensivos

El vocero de la empresa operadora del MÍO GIT Masivo, Gonzalo Cucalón, asegura que el sistema está a punto de colapsar. No solo por el vandalismo, sino por deudas que llevan arrastrando por más de 5 años. En diálogo con la emisora local, Radio Calidad, Cucalón dice que hace más de 4 meses la Alcaldía de Cali no les gira un solo peso por concepto de subsidio de los pasajes. Lo anterior, se suma a que el 90% de las estaciones de la ciudad se encuentran vandalizadas.

En la emisora radial, el vocero de GIT Masivo dice que la cifra que se necesita para que el sistema continúe operando es de $180.000 millones. Cucalón expresó que “No es suficiente para cubrir los costos de operación, entonces ese faltante lo cubre la Alcaldía municipal. Hay unas cuentas que tenemos por pagar, hay unas deudas que tenemos con los bancos, nosotros no le hemos pagado los buses que compramos hace más de 12 años; no le hemos pagado al banco ni un peso de eso. Imagínese usted que compre un carro hoy y que en 10 años no haya empezado a pagar ni la primera cuota, el sistema está a punto de colapsar”.

De acuerdo con sus declaraciones, cada vez se apaga más la luz de esperanza para que el masivo siga en funcionamiento. Si no se encuentra una solución pronta para el sistema de transporte masivo de Cali, este podría dejar de operar en los próximos días.

Esta es la entrevista que la emisora local le hizo al funcionario quien puso en conocimiento la delicada situación por la que atraviesa el sistema.