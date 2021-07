El senador de la Colombia Humana ha estado en el centro de la opinión pública por un trino que publicó. Y dicen que el expropia soy yo: Petro criticando a Gobierno Duque.

Gustavo Petro, senador y aspirante a la presidencia en el 2022 publica constantemente trinos que critican al Gobierno Duque. En esta oportunidad lo volvió a hacer con el polémico tema de la expropiación.

El trino cuenta cómo el senador estaría acusando al Gobierno actual de “expropiar”. Lo anterior lo hizo entender con las palabras que utilizó. El senador recordó que en su administración en Bogotá creó 400.00 empresas. Además, señaló que mientras, el Gobierno Duque habría quebrado a 600.000 empresas.

“Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, en mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo” escribió.

Mientras Duque con su política quebró 600.000 empresas, en mi gobierno creamos 400.000 empresas, y dicen que el que expropia soy yo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2021

Este trino revivió la discusión sobre un hilo que el senador habría escrito en respuesta al partido Dignidad y Alianza Verde. Estos partidos habrían pedido un ajuste en la nueva reforma tributaria.

Esta reforma sugería que se excluya el impuesto de renta del 35% para las micro y pequeñas empresas.

“No debe subir el impuesto de renta a las empresas no financieras y no extractivas. Debe disminuir el impuesto de renta a las mipymes y debe aumentar el impuesto a dividendos” fueron las palabras del senador.

En este sentido, Petro dice que propone “desestimular que se saquen recursos de las empresas para sus propietarios, hay es que aumentar la inversión“.

Hay que desestimular que se saquen recursos de las empresas para sus propietarios, hay es que aumentar la inversión. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2021

En este sentido, el senador Jorge Enrique Robledo le respondió a Petro diciéndole que “Y se puede proponer mucho más, @petrogustavo, como usted sabe que @dignidad_col también lo hace. ¿Pero por qué lo molesta la idea VIABLE de UNIR a la mayoría del Congreso en la propuesta de impedir que @IvanDuque castigue con más impuestos a las pequeñas y medianas empresas?”.