Por los hechos fueron capturadas dos personas, la Fiscalía ya anunció que pedirá esa pena máxima. El crimen que inauguraría la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.

El pasado 25 de julio habría ocurrido un grave crimen. Dos hombres ingresaron a la fuerza a una vivienda y comenzaron a golpear a una mujer en Valledupar.

En el hecho murieron dos menores de edad, sucedió exactamente en la finca Villa Caicedo, vereda Camperucho, corregimiento Los Venados, en Valledupar en el departamento del Cesar.

Las víctimas tenían 13 y 15 años, intentaron defender a la mujer, que era su mamá y fueron atacados por los hombres agresores.

Las autoridades pendieron las alertas con los gritos de la comunidad. Lamentablemente, cuando estas llegaron al lugar de los hechos, los menores de edad ya habían fallecido.

La madre habría sido encargada de relatar los conmocionantes hechos a las autoridades.

Cuando las autoridades llegaron al lugar pudieron capturas en flagrancia a Luis David Pérez Pertuz, alias ‘Lucho Rabo’.

El otro agresor fue identificado como Deibis José Rapalino García, quien se dio a la fuga. Dos días después, el pasado 27 de julio, cuando él mismo se entregó a las autoridades en el municipio de San Diego, departamento del Cesar.

Rapalino García tenía un antecedente adicional al del trágico hecho del pasado 19 de julio. Aparece como demandado por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en el 2014.

Este crimen también habría sido confesado por el implicado. En ese momento, habría argumentado que la escopeta que le fue encontrada era para salvaguardarse en la finca. Por este caso, el delincuente habría obtenido una pena no preventiva de la libertad.

En el caso del crimen reciente, las autoridades habrían verificado que Pérez Pertuz habría ingresado a la finca y agredido de forma violenta a la madre. Esto lo habría hecho en compañía del otro implicado, García.

El crimen que inauguraría la cadena perpetua para violadores y asesinos

Lo que se conoce es que estos dos hombres habrían llegado preguntando por un hombre, que sería el tío de los menores que fueron víctimas.

Al no encontrar al hombre, estos habrían atacado a dos mujeres que se encontraban en el lugar. A ella las golpearon en varias oportunidades. Los menores de edad habrían tratado de intervenir en vista de la agresión hacia su madre.

Lo que se habría determinado es que los hombres habrían comenzado a atacar a los dos menores con armas cortopunzantes en repetidas ocasiones. Según la información que entregó la Fiscalía, los hombres tenían un machete con el que también habrían forzado la entrada de la finca.

Por los hechos, la Fiscalía les habría imputado los delitos de homicidio agravado. Los delincuentes habrían aceptado los cargos, sin embargo, por implicar a menores de edad, la ley no permite que su pena sea rebajada.

La cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores de edad entró en vigor el pasado 7 de julio. El fiscal general, Francisco Barbosa declaró que este sería el primer crimen en el cual se pediría la condena máxima.

Cabe mencionar que, en todo caso, el juez de conocimiento será el encargado de imputar la cadena perpetua o no. Este deberá analizar todo el material disponible para así determinar si impone o no la máxima condena, pues no está obligado a sentenciar la cadena perpetua si no lo considera.