Continúan los estudios clínicos de vacunas para enfrentar el virus en Colombia y el Hospital Universidad del Norte (HUN) es uno de los centros seleccionados para realizará las pruebas, correspondientes a la fase III, de la vacuna CoV2 preS dTM-AS03 (D614) desarrollada por la compañía farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. Se buscan voluntarios para ensayos de la vacuna Sanofi contra el coronavirus en Barranquilla.

El ensayo tendrá una duración de 13 meses en el país y buscará probar la seguridad, eficacia e inmunología de la vacuna procedente del territorio europeo. Sin embargo están a la búsqueda de voluntarios que deseen hacer parte de este ejercicio científico

“En este momento estamos tratando de encontrar personas que quieran participar en beneficio de toda la comunidad y que nos permitan darnos cuenta de la seguridad y eficacia de este tipo de vacunas. Esta vacuna es nueva del laboratorio Sanofi y que nos va ayudar a saber cuál es la seguridad de esta vacuna en personas más jóvenes que no se han vacunado”, dijo a PUBLIMETRO el médico José Atilio Núñez, coordinador de urgencias del HUN y magíster en Epidemiología.

Los voluntarios, que serán divididos en dos grupos, deben ser mayores de 18 años y no haber participado antes en estudios clínicos de vacunas. El primer grupo de la muestra estará recibiendo las dos dosis del inmunizante, con 21 días de diferencia entre cada inoculación, mientras el segundo grupo recibirá un placebo, en la misma cantidad de dosis.

“Este estudio es muy importante porque nos pone en una posición privilegiada para esas personas que no se han vacunado, pero que pueden tener acceso a este estudio y participar. Esto es un llamado al altruismo y a reconocer el rol que vamos a tener en esta pandemia. Si estás en tu casa preguntando ¿Qué puedo hacer yo para aportar? Este es el momento y la oportunidad”, expuso Núñez.

Hasta el momento, el otro centro médico autorizado por el Invima para la logística y operación del ensayo es la Clínica de la Costa en Barranquilla. Se espera que en los próximos días el instituto apruebe otros cinco centros de investigación adicionales, en otras ciudades del país, pues se estima una participación cercana a los 3.000 voluntarios.

En ese sentido, Núñez se refirió a la importancia de un proceso de inmunización como el que estamos viviendo en el país.

“Las vacunaciones son intervenciones en salud pública que están implementadas desde hace cientos de años que ha impactado la salud mundial. Por tanto la humanidad no estaría en un nivel de desarrollo económico, social e intelectual sino fuera por esas vacunas, que no permitieron que muchos niños murieran por enfermedades transmisibles y de esa manera hemos podido lograr muchos avances en salud pública y que nuestra sociedad mejore”.

El HUN también sigue atendiendo a los pacientes del estudio de la vacuna de única dosis de la firma Janssen, cuyo proceso inició a mediados de octubre de 2020 y continuará hasta completar dos años en el seguimiento de sus voluntarios.

“Hoy en día más que nunca tenemos la infraestructura humana, tecnológica, científica, académica. Industrial y económica para desarrollar una vacuna que impacten la vida de la gente en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo”.

Sobre el hecho de que muchas personas en el país han tomado la decisión de no vacunarse, el doctor Núñez opina que “las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo, que como sociedad hemos acordado, pero el impacto que tiene la vacunación amerita que lleguemos a esas personas que no se quieren vacunar y puedan hacerlo. Por dónde se mire la vacunación sobrepasa en beneficios, más que en riesgos, que se puedan tener. Ya no estamos en el momento de pensar en esas teorías conspirativas de que las vacunas nos van a afectar e incluso sobrepasar las creencias religiosas”.

A corte de 26 de julio, Barranquilla reporta más de 794.216 dosis aplicadas en total, de las cuales 431.257 son primeras dosis, 300.929 segundas dosis y 62.030 dosis únicas.

Según la Secretaría de Salud en Barranquilla se ha aplicado un 88,56% de las dosis entregadas por el Gobierno nacional. De las 896.775 dosis asignadas, se han aplicado 794.219. En dosis por cada 10.000 habitantes, Barranquilla está por encima de otros entes territoriales como Bogotá, Antioquia y Santander, aplicando 6.100.

“Como país no vamos a poder salir de esta situación a menos que todos nos vacunemos, estoy seguro que en las casas de las personas que no se quieran vacunar y hay otras que ya se han vacunado y es necesario que desde las familias se hable con él que no se quiera vacunar y decirles a estas personas que como humanidad estamos necesitando que todos nos vacunemos”, indicó Núñez.

La alta capacidad médica instalada en la ciudad ha sido clave para avanzar en el proceso diario de vacunación que se lleva a cabo en más de 70 puntos habilitados en la capital del Atlántico.

“Tenemos que aprovechar esa ventaja desde Barranquilla y eso tiene verse reflejado en la gente que todavía no se ha vacunado y tienen una ventaja adicional, que estamos en un lugar donde mucha gente se ha infectado y muchos ya se han vacunado, que eso nos permite pensar con la esperanza de que no haya más picos del virus en un futuro”, concluyó Núñez.

Las cifras:

La vacuna de Sanofi será probada en tres mil colombianos durante 13 meses.

Mayores informes aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4KdKbaCZOy-PkF22Fj8pQ62Fe5iu7rw6dJxphibKT3oH2jw/viewform