Cae un hombre y dos mujeres que atentaron contra un ciudadano alemán

Cae un hombre y dos mujeres que atentaron contra ciudadano alemán, así lo informó el coronel Guillen Amaya, subcomandante de la Policía de Cali.

Los capturados habrían presuntamente atentado contra un ciudadano alemán disparándole con un arma traumática.

Lo conocieron por una app de citas

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali capturó a un hombre y dos mujeres que habrían atentado contra un ciudadano alemán. Los capturados, le dispararon al hombre con un arma traumática y le robaron sus pertenencias en el barrio Desepaz.

Esto dijo el subcomandante de la Policía de Cali, Guillen Amaya, sobre el hecho ocurrido el pasado 8 de febrero. “El extranjero, a través de citas de internet, conoce a una persona y, con engaños, es llevado a un lugar aislado. Allí tres personas de nacionalidad extranjera, un hombre y dos mujeres, atentan contra él, lo amenazan, lo agreden y es materia de hurto de sus pertenencias”.

Gracias a la denuncia del ciudadano y las herramientas tecnológicas de la aplicación de citas, se logró la captura de las personas. Los señalados de atentar contra el alemán, se escondían en una casa del barrio Bonanza, en Jamundí. Desde ahí, pretendían evadir la acción de las autoridades.

Es posible que el alemán pierda un ojo

Guillen Amaya, dijo que al hombre no solo le robaron dinero en efectivo sino que se le llevaron sus documentos de identidad y su celular. También, fue herido de gravedad en su rostro. “Aquí es grave la lesión que le ocasionan porque es posible que el ciudadano quede con pérdida de uno de sus ojos. En el ámbito ocular fue la lesión”.

Los capturados tenían antecedentes judiciales y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Se les imputarán los delitos de tentativa de homicidio en concurso con hurto agravado. Por estos motivos, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a los presuntos agresores.

El coronel Amaya recomendó a los usuarios de plataformas digitales de citas, tener mucho cuidado. “Aquí la invitación siempre será a que, a pesar de que en las redes sociales movemos muchas invitaciones y citas, verificar muy bien y no aceptar esas reuniones en lugares que no conocemos o lugares muy remotos y sin informar a otros ciudadanos o asistir solos, ya que podemos ser víctimas de personas inescrupulosas que nos pueden citar para lo que le pasó a este ciudadano, para agredirlo y hurtarlo. Afortunadamente logramos la captura de estas personas, pero no siempre se corre con la misma suerte”.