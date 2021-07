Continúan las investigaciones en el caso. Audio revelaría la responsabilidad de intendente acusado de abusar sexualmente de dos auxiliares.

Luego de conocerse las denuncias de abuso sexual contra Walter Javier Martínez Melo, intendente de la Policía Nacional adscrito al Comando Especial de Soacha, se conoció que lo separaron de su cargo.

Así lo informó este martes la Policía Nacional, quienes manifestaron que fue separado de su cargo mientras se adelantan las investigaciones por presunto abuso sexual contra dos auxiliares.

“El uniformado se encuentra plenamente identificado y ha sido separado de su cargo. De igual manera, se adelantan las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes”, indicaron fuentes oficiales.

Ahora sale a la luz un revelador audio, que pondría en evidencia la responsabilidad del intendente en el caso de abuso.

Se trata de una grabación en la que un uniformado relata como le dieron la orden de quitarle el celular a la mujer abusada. Esto, ya que en dicho dispositivo tendría audios donde se evidencian los actos de acoso.

En la grabación el testigo relata cómo se vio involucrado en la situación, sin siquiera saber lo que ocurría, ya que pensaba todo se trataba de una broma y le iban a devolver su smartphone a la auxiliar, cosa que nunca pasó.

“La compañera (víctima) estaba reunida con dos brigadieres y me di cuenta de que estaban muy raros, como encima de ella. Ya eran las ocho entonces yo me vine, dije que no la iba a esperar, cuando fue que me llegó un brigadier y me dijo: ‘coja el celular, coja el celular, meta la mano acá en la guerrera (chaqueta usada por los uniformados)’. Yo metí la mano y saqué el celular de la compañera, pero yo pensaba que era una broma, que era una chanza, que se lo iban a devolver. Yo me quedé esperando que la compañera se esculcara así preocupada para devolverle el celular y ya. Cuando el brigadier me dice: ‘vamos para donde mi intendente'”, relató el uniformado.

