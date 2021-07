El arreglo de la estatua de Sebastián de Belalcázar costará $500 millones, así lo confirmó a este medio Carlos Alfonso Salazar Sarmiento. El director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de Cali nos dio los detalles sobre el regreso del monumento.

Odiado por muchos, querido por otros, es innegable que la estatua de Sebastián de Belalcázar es un ícono de la ciudad de Cali. El hombre de bronce que apunta hacia el occidente cayó el pasado 28 de abril, día en el que inició el Paro Nacional. Después de 84 años de fundar la ciudad que custodió hasta ese día, indígenas Misak lo rodearon con cuerdas y en un acto de reivindicación, lo derribaron.

Al día siguiente lo bajaron de su pedestal y lo trasladaron para su reparación, que esta semana, causó revuelo en redes sociales. Primero se filtró un video de un maestro escultor que asegura, el arreglo no cuesta más de $20 millones. Luego, se conoció que la cifra ascendía a $394 millones. Ahora Carlos Alfonso Salazar Sarmiento, director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de Cali, nos confirmó que es una cifra mucho mayor.

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

Millonario regreso de la estatua

Carlos Alfonso Salazar nos confirmó que ya se hizo la reclamación a la aseguradora. Ellos a tienen los elementos apropiados para su verificación y se ha surtido el trámite para el desembolso del dinero. Esto significa que ni la Alcaldía de Cali ni los caleños pagarán un centavo por su restauración. “El trámite es el siguiente; primero, la aseguradora tiene 30 días para hacer el desembolso. Una vez se cumplan los 30 días, la restauradora tiene 60 días para que se haga la restauración a la estatua. Es decir, que un plazo de 90 días estaría lista la intervención”, dijo el funcionario.

La estatua presenta daños en la espada, la bota y la pierna, además de varios elementos adicionales que fueron involucrados en toda la escultura. “Queremos manifestar que esta estatua va a estar en el mismo espacio. También queremos informar que se van a hacer dos estatuas adicionales. Una a nivel de tipo raizal y otro de tipo indígena”, dijo Salazar. Estas estatuas serán concertadas con la comunidades para que estén plenamente identificadas y que por medio de la Secretaría de Cultura, se haga la intervención”.

Sobre la reparación de la estatua de Sebastián de Belalcázar, nos confirmó que esta costará cerca de los $500 millones. Además, que será intervenida por la misma persona que está haciendo la restauración de la estatua de Popayán. “Es una persona con basta experiencia en cantidad de restauraciones a nivel nacional”. Respecto a la cotización realizada por el señor Rafael Franco por $20 millones, dijo que prefería no entrar en polémicas pues es la aseguradora quien elige al restaurador, no era la unidad quien tomaba la decisión ni la Alcaldía.

Acerca de la póliza, añadió que no es una propia de la estatua sino una de daños materiales global que incluye todos los bienes del distrito. Estas pólizas se activan en el momento que los bienes sufren saboteo, vandalismo o terrorismo. En cuanto al nombre del maestro que hará la reparación, dijo que el restaurador no desea ser identificado. Lo anterior, debido a que este trabajo puede generar algún tipo de malestar a nivel nacional o contra su persona; esto, porque la gente pueden no saber diferenciar que él solo hace una labor artesana intelectual y no tiene afinidad o diferencias con el actor histórico.

Fotos: Hroy Chávez | Publimetro Colombia

Se vienen dos esculturas más

El secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, le dijo a Publimetro que ellos desean leer lo que hay al rededor de los sucesos en el mundo sobre derribar estatuas. “Son voces hablando de inclusión, de contar las historias completas. La propuesta que queremos generar desde la Alcaldía de Cali es permitirnos también tener unas figuras visibles que también hablen de la Cali indígena y de la Cali afro”.

La idea es que después de que vuelva Sebastián de Belalcázar tras su restauración, también venga una figura que permita contar las otras partes de la historia. Mayorga finalizó enviando un mensaje “aquí hay un llamado a tratar de encontrarnos en acuerdos. El acuerdo que les estamos proponiendo es que podamos contar todas las versiones de la historia. Las voces de quienes quieren tener a Sebastián de Belalcázar ahí y también la parte que no, porque es una parte de la historia; la otra también se tiene que contar y, sobre ese camino de inclusión es que vamos a trabajar”.

Diana Jembuel Morales, integrante de la comunidad Misak, dice que no es el momento para que se vuelva a poner el monumento. “Como mujer Misak que he vivido el exterminio y el genocidio frente a diferentes instancias, diría que no es momento de poner nuevamente la estatua. Si hay que poner otro monumento, que sea reivindicando la memoria como se ha venido haciendo en estos tiempos”.

Dice que la memoria escrita, la memoria de la oralidad casi no se cuenta no solo en Cali sino en toda Colombia. “No estoy de acuerdo ya que fue uno de los genocidas, exterminadores y maltratadores de los pueblos indígenas en el Cauca y más en el sur”. Por último, celebró la llegada de dos nuevas estatuas a Cali.