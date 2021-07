Intentaron asesinar a la alemana que se unió a la Primera Línea, así lo denunció Rebecca Sprößer en su cuenta de Facebook.

La ciudadana alemana de 34 años asegura que estaba con un amigo cuando un sujeto llegó a dispararles a quemarropa.

Así llegó a la Primera Línea

Rebecca Sprößer es una ingeniera industrial alemana llegó al país el pasado 15 de marzo para estar por dos semanas en la ciudad de Cali y luego, devolverse. Mientras hacía planes para conocer la ciudad, Colombia estaba a puertas de un estallido social sin precedentes.

Al quedarse sin empleo en la academia de baile para la que trabajaba como community manager; utilizó su tiempo para apoyar a los manifestantes que se estaban articulando para salir a protestar contra el Gobierno Nacional.

Una semana después de iniciadas las marchas en Cali, empezó a ser reconocida por el punto de concentración conocido como “Puerto Resistencia”. Desde ahí, se ganó el aprecio de los manifestantes y el reconocimiento en las redes sociales como “la alemana“.

Alemana denuncia ataque sicarial

Rebecca Sprößer contó en su cuenta de Facebook cómo estuvo a punto de morir y ahora es su amigo quien se debate entre la vida y la muerte. La alemana contó los momentos de terror que vivió con un amigo con quien se reunió para hablar sobre el Paro Nacional. Esta es su historia.

“Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mi y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. Yo solamente recibí raspones de los proyectiles que le salieron de su cuerpo. Además tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto. Mi amigo está entre la vida y la muerte, les pido a todos por favor orar por él. Sin él muy seguramente estaría muerta ahora. No podemos decir quien fue, pero estamos en todo el proceso con los DDHH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo – esto fue un atentado con el objetivo de matar”.

Esta es la publicación que compartió en su cuenta de Facebook en la que muestra cómo quedó su maletín atravesado por las balas.