La representante Jennifer Arias dice que no sabe de dónde sacaron las fotos que son virales en redes sociales.

Estas imágenes de la representante sosteniendo un arma se han vuelto un meme de internet pero ella no se explica de dónde salieron.

Fotos virales de la representante Arias

Jennifer Arias, representante Jennifer Arias se ha vuelto viral en redes sociales después de su nuevo cargo como Presidenta de la Cámara. El motivo, unas fotos antiguas que se filtraron cuando Arias sostenía un arma para lo que parece un estudio fotográfico.

Por este motivo, la congresista del Centro Democrático habló para Mañanas Blu de BluRadio. Según ella, no se sabe de dónde sacaron las fotos pues ni siquiera ella las tiene en su poder. La representante dijo que “le pregunté a mi mamá si de pronto ella se acordaba. (…) Fui señorita Meta y por un tiempo modelo, creo que fue probando algunos disfraces de Halloween. He estado tratando de averiguar”.

Arias añadió “es increíble que no hablemos de los temas importantes del país, de las situaciones que debemos hablar, de qué retos tenemos, de cómo los podemos resolver sino de una foto de cuando yo tenía yo creo que unos 16 años. Realmente no me acuerdo mucho de cuándo me tomaron esa foto, del contexto de la foto. Simplemente es una foto que me tomaron cuando estaba joven”.

Finalizó sobre el tema diciendo que “cuando yo fui señorita Meta me encontraron a través de un estudio de fotos de un fotógrafo que era amigo de mi mamá. En ese estudio fue donde se encontraba la foto, él dijo que la iba a buscar si encontraba la foto y se acordaba”.

Arias dijo hay un sentimiento machista al rededor del nombramiento de una mujer joven de la provincia en la Cámara de Representantes como presidenta y su partido, el Centro Democrático.

Esta es la entrevista que dio la congresista para la emisora BluRadio en la cual restó importancia al tema.