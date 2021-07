El delito y los años de cárcel que pagaría conductor implicado en muerte de Julián Gómez

Conductor implicado en muerte de Julián Gómez. Julián Esteban Gómez, un joven ciclista de 13 años, falleció arrollado por un tractocamión mientras entrenaba en una carreta de Zipaquirá, pueblo de Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y de quien era un conocido admirador.

El rostro del menor se hizo viral en Colombia hace dos años cuando celebró entre lágrimas el triunfo de Bernal en el Tour de Francia de 2019, por lo que su muerte ha causado gran conmoción en el país.

De acuerdo con Noticias RCN, la Fiscalía imputará cargos por homicidio culposo al conductor de la tractomula implicado en la muerte del menor. Sin los agravantes, este delito acarrea una pena entre 32 y 108 meses de prisión.

Así las cosas, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos. Posteriormente, el ente acusador pedirá medida de aseguramiento.

El noticiero también añadió que tras el accidente el hombre compareció y se le efecutó el examen de alcogolemia el cual salió negativo. También se logró determinar que no cuenta con comparendos o multas; y sus papeles están al día.

Falta esperar el desarrollo de la audiencia. El mismo noticiero dio a conocer que es probable que el conductor no acepte cargos en la diligencia.

El deportista hacía parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá, entrenado por el exciclista Fabio Rodríguez, quien usó sus redes sociales para condenar la muerte de Julián Esteban, quien soñaba con llegar a ser profesional.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños y me dejas sin tener a quién molestar, solo 13 añitos y un maldito ‘mulero’ (conductor del tractocamión) te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre mi querido Julián”, manifestó el exciclista.