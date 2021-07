¿Quemaron CAI de El Pondaje en Cali? Le contamos lo ocurrido, esto después de que en redes sociales se viralizaran unas imágenes.

Versiones aseguraban que el CAI había sido incinerado mientras que la Policía Metropolitana de Santiago de Cali lo desmintió.

No quemaron el CAI de El Pondaje

En la mañana de este martes 20 de julio, Día de la Independencia, sujetos prendieron fuego a una llanta dentro del CAI de El Pondaje. Este queda ubicado en el oriente de Cali y la edificación se encontraba en recuperación; lo anterior, después de que fuera vandalizado en las pasadas manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

Autoridades atendieron quema de una llanta en CAI del Pondaje.



El mismo que la policia habia recuperado. pic.twitter.com/NLNu6kUxJ9 — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) July 20, 2021

Personas malintencionadas divulgaron en redes sociales que quemaron el CAI e incluso, que algunos policías habían resultado heridos en los hechos. Lo anterior lo desmintió la misma Policía Nacional quienes dieron un parte de tranquilidad. Según informan, se trató de un hecho menor que controlaron con un extintor.

Esta es la publicación en redes sociales donde la Policía Metropolitana de Santiago de Cali muestra cómo apagaron la deflagración.

#Atención frente a información que circula sobre la supuesta quema del CAI Pondaje en oriente de #CaliCo, nos permitimos informar que únicamente se trató de la incineración de una llanta que fue controlada oportunamente. @SeguridadCali @AlcaldiaDeCali @PoliciaColombia pic.twitter.com/uChaE8GAq0 — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) July 20, 2021

Autoridades se pronuncian sobre lo ocurrido

El subsecretario de la Política de la Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, se pronunció sobre lo ocurrido en el CAI de El Pondaje.

El funcionario dice que “hacia las 7:00 a.m., luego de recibir una llamada de la comunidad llegamos a inmediaciones del CAI de El Pondaje. Encontramos que estaban quemando una llanta al interior del CAI; llegamos con unidades de nuestra Policía Metropolitana, la reacción de forma inmediata, lo apagamos con extintores, no pasó a mayores. Hoy el punto hasta el momento se encuentra en total tranquilidad, hay control de nuestra fuerza pública, nuestra Policía presente, la Alcaldía de Santiago de Cali igual. Así que la situación desde muy temprano fue controlada e invitamos a nuestros ciudadanos a no compartir noticias falsas.

Este es el trino en el que el funcionario le responde al Representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Christian Garcés, quien divulgó información falsa en redes sociales.