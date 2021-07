Nuevo balance en Cali: 7 personas heridas en manifestaciones

7 personas heridas en manifestaciones reportan las autoridades de Cali en el último balance entregado por el secretario de Seguridad y Justicia.

Carlos Javier Soler, explicó que estas personas terminaron intoxicadas por gases lacrimógenos durante los enfrentamientos presentados.

Amenazas en Cali

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, entregó hace pocos minutos un balance sobre la nueva jornada de manifestaciones. Según el funcionario, 95% de los eventos presentados en la ciudad fueron pacíficos. De paso, felicitó a los caleños que hicieron valer su derecho a la protesta pacífica y el balance fue, dentro de lo ocurrido, positivo.

Según informó Soler, habían unas amenazas que fueron tramitadas a través de los organismos de inteligencia; Fiscalía, CTI y policía Judicial. El secretario dijo que respecto a estas amenazas, tenían gran cantidad de líneas interceptadas legalmente para esta jornada. Estas, autorizadas por un juez de control de garantías.

“Teníamos información sobre unos explosivos que venían hacia Cali, eso será objeto de una rueda de prensa que se hará más tarde o mañana por parte de nuestra Policía Nacional sobre unos resultados que logramos anticipar. Esto dejó unas incautaciones, cantidades y todo eso será en cabeza de quien hizo el trabajo de inteligencia”, dijo Soler.

Añadió que habían unas amenazas con armas largas que pensaban llegar a la ciudad. “También habían unas amenazas de algunas personas que estaban moviéndose de algunos temas periféricos hacia la ciudad de Cali y colocamos bloqueos. Evitamos que algunas personas con armas largas llegaran a la ciudad”, dijo el funcionario.

7 heridos en manifestaciones en Cali

Carlos Javier Soler informó que en la ciudad se presentaron 7 personas heridas en las manifestaciones de este 20 de julio. “Entre las 5:00 p.m. que ya habían terminado las marchas, y las 7:00 p.m., se presentan algunas confrontaciones que al momento dejan como saldo; informado por red de ambulancias, deja 7 personas lastimadas, al parecer heridas, de los marchantes. No se sabe si los que atacaron a la fuerza pública, yo no tengo esa información. Pero sé que son por intoxicación de gases, que no hay heridos de gravedad y no hay vidas humanas qué lamentar.

Estas fueron las declaraciones entregadas sobre la jornada por el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, sobre las protestas de hoy.