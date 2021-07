Más de 2000 efectivos de la Policía acompañan la jornada del 20 de julio. La llegada de los refuerzos se debió a los anuncios de posible injerencia de grupos suversivos.

Según la Alcaldía de Medellín, grupos grupos subversivos o al margen de la ley como el frente urbano del ELN intervendrían en algunas de las manifestaciones.

Efectivos de la Policía

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, indicó que la ciudad se preparó para las movilizaciones programadas para este 20 de julio.

Anunció que la prioridad es garantizar el orden durante la jornada y que para eso se contará con el apoyo de más de 2268 efectivos de la Policía.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía que esté atenta para que nos den información, porque estos grupos criminales podrían actuar ya sea dejando artefactos explosivos, haciendo voladura de torres o colocación de símbolos en el territorio. Podrían infiltrar marchas, pacíficas o no, por eso mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos”, dijo el mandatario local.

La ciudad cuenta con un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la disposición de equipos de seguridad, salud y vigilancia.

Finalmente, el alcalde le hizo un llamado a los líderes políticos y civiles para que no arriesguen la vida de otros ciudadanos durante las manifestaciones.

