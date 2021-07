La noticias dejó muy triste a los colombianos. Tío de Julián Esteban explica cómo murió el niño.

El domingo pasado el pequeño Julián Esteban, niño recordado por haber llorado con el triunfo de Egan Bernal, se encontraba entrenando con su abuelo y otros familiares. Pero lo que sería un domingo normal de entrenamiento en su bicicleta terminó en tragedia. Las llantas de una mula acabaron con su humanidad.

Una tragedia no solo para la familia del pequeño Esteban, sino para la del conductor que se vio involucrado en el accidente.

Luego de que se conociera la triste noticia, el tío de Julián Esteban contó cómo murió el pequeño.

Tío de Julián Esteban explica cómo murió el niño

En diálogo con Noticias Caracol, aseguró que ellos iban en las bicicletas por la berma, cuando desde lejos escucharon que el conductor de la mula pitaba. El tío del pequeño dijo que el conductor estaba manejando muy rápido y que al llegar a la entrada de Manas, el sujeto bajó la velocidad por lo reductores. Sin embargo, la mula pasó muy cerca a ellos y en ese momento fue que pasó la tragedia.

Pues el pequeño se puso muy nervioso y terminó debajo de las llantas de la mula.

Su tío dice que la distancia del carro y el andén no superaba el metro de distancia. Además agregó que luego del accidente, el señor de la mula no se bajó a auxiliar al pequeño. Por el contrario, siguió peleando por el hecho de que ellos no estaban usando la ciclovía.

Ante estos reclamos, el tío de Esteban asegura que es imposible usar la ciclovía para este tipo de entrenamiento.

Hace poco se conoció que el conductor quedó en libertad debido a que el involucrado no estaba en estado de alicoramiento. Además, los documentos del vehículo estaban al día.

Mientras se adelantan las investigaciones y la recolección de las pruebas, el conductor fue puesto en libertad.