Profesor y su esposa denunciados por presunto abuso sexual a 9 niñas, los abusos se habrían presentado en medio de actividades de baile.

La esposa del profesor tenía una fundación de danza y cuando empezaban a bailar, iniciaban los tocamientos y besos.

Presunto abuso sexual a 9 niñas

El hecho se presentó hace más de 10 años en un colegio público de Bogotá, sin embargo, las afectadas decidieron denunciar a la pareja. Esta denuncia permitió el inicio de la investigación por lo ocurrido en ese entonces por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Una de las presuntas víctimas habló con Noticias Caracol sobre lo ocurrido y dio su testimonio por parte de los abusos contra ella. La mujer, le contó al noticiero que en ese entonces ella tenía 13 años.

Por el momento se desconoce los nombres de los involucrados pues hace parte de la investigación y puede entorpecer el proceso legal. Sin embargo, advirtió que el hombre aún continúa en su cargo en el colegio público.

Relato de la mujer afectada

La mujer que contó su historia, segura que el profesor involucraba a las menores por medio de una fundación de danza que tenía su esposa. Cuando las menores llegaban a la escuela de baile para la actividad, empezaban a darles las indicaciones.

“Por favor quítate lo que traes puesto, ponte este velo y esta falda. Quítate la ropa interior, mueve la cadera”, les decía el hombre según la mujer. “Así progresivamente ellos empiezan acercándose corporalmente, es decir, empiezan a tocarte las partes íntimas y a besarte”, añadió.

La víctima continuó su relato diciendo que la esposa del docente, practica lo que se conoce como ‘yoga tantra’ involucrando el juego de las lunas. “La idea es que muchas mujeres se toquen, se acaricien y se besen. Si alguna de nosotras no está de acuerdo, lo que hacen es que la esposa de él interviene y nos dice que está bien”.

La víctima señaló que con el paso del tiempo, reaccionó y entendió lo que estaba sucediendo. Aquello no tenía concepto religioso que sugería la pareja a las niñas y llegó a la conclusión que no era algo apropiado. “Allí es donde te das cuenta que sí has sido abusado por mucho tiempo sin ser consciente”, dijo.

Otra mujer habló sobre el caso

Otra de las víctimas que hizo la denuncia, explicó en el documento cómo el docente accedía a ellas. “Él nos grababa y luego nos mostraba las grabaciones de otras compañeras. Las tenía en discos extraíbles. Un día me citó y me mostró sexo entre animales y mujeres”, dice en uno de los testimonios.

El abogado de las denunciantes, Alexánder Rogelis, afirmó que luego de la indagación, se llegó a identificar a 9 personas. También, dijo que los delitos que tendría que enfrentar la pareja son acto sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Por ahora las investigaciones continúan su curso en un despacho de investigación de delitos sexuales en Bogotá. El documento indica que “Se están realizando actos de agendamiento y solicitud de audiencias preliminares”.

Estos son los escalofriantes testimonios de las afectadas por los presuntos agresores sexuales quienes hoy se encuentran en libertad.