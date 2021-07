Uno de los municipios más remotos del departamento del Atlántico fue el elegido para comenzar el esquema de vacunación contra el coronavirus para los mayores de doce años en el país. Los mayores de 12 años se inmunizaron contra el Covid-19 en Piojó, Atlántico.

Piojó está ubicado en una de las mayores elevaciones del departamento, destacándose el Cerro de la Vieja con 580 metros sobre el nivel del mar. Allí inició el proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el Covid-19 en el Atlántico.

“Piojó ha sido la población donde las personas más se han acercado a la vacunación. Con los niños y jóvenes a partir de los 12 años hasta los 17 les estamos aplicando el biológico Pfizer que son las dos dosis y han acudido bastantes jóvenes porque los padres de familia se han concientizado de que debemos cuidar a nuestros hijos. Sobre todo ahora que vamos a una etapa de presencialidad en la escuela. La idea es que ellos entren con un grado de inmunización”, dijo a PUBLIMETRO Jennifer Ripoll, secretaria de salud de Piojó.

Al corte del 5 de julio en el municipio se han aplicado 3.440 vacunas. La meta hasta el 15 de julio es inmunizar 5.268 personas, que corresponde a su población priorizada.

Uno a uno los niños en compañía de sus padres fueron llegando a la plaza central del pueblo para recibir la inmunización, entre ellos estaba María de los Ángeles Morón, de 12 años.

“Me siento muy contenta por recibir la vacuna para poder viajar con mi familia, para regresar al colegio y poder salir de la casa con menos problemas. Con mi vacuna me he sentido bien, no he tenido ningún síntoma. Ya puedo salir más y compartir con mi familia”, contó la menor.

Para el proceso de vacunación de los mayores de 12 años es necesaria la presencia de un acudiente. En el departamento del Atlántico las reacciones de los menores hacia la vacuna han sido positivas.

“No se vacunan a los niños solos porque tienen que venir con su acudiente e hicimos un trabajo articulado con las instituciones educativas y estamos trabajando para lograr un cien por ciento de inmunización en ellos”, recalcó Ripoll.

La secretaria de salud de Piojó, indicó que quizás por ser tan alejada, esta población no ha sufrido por la presencia del coronavirus y se han mantenido los casos controlados. Por lo tanto se hicieron varios cercos que lograron contener el virus. Actualmente solo tienen 3 casos activos.

Por su parte, Melanie Contreras, de 12 años de edad, también llegó motivada a la cita con la vacuna, porque quiere estar protegida para cuidar a su familia y regresar a clases muy pronto, para volver a encontrarse con sus amigos y profesores. “Quiero volver al colegio, porque ya estoy vacunada. Quiero estar con mis compañeros para volver a jugar con ellos y ver a mis profesores”, señaló.

De igual forma los mayores de 45 años tuvieron también su encuentro con la vacuna

“A esta población la estamos vacunando con Aztraseneca y también fuimos el primer municipio del Atlántico que aplicó el biológico de Janssen que es de una sola dosis y actualmente tenemos tres días de estar aplicándola”.

A partir del 12 de julio, en Usiacurí y Suan se unificarán las fases y etapas de vacunación contra el Covid-19, así como se realizó en el municipio de Piojó, donde se viene vacunando a la población mayor de 12 años desde el 1 de julio.

Estas dos poblaciones también fueron incluidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el Covid-19, debido a que cumplen con los requisitos en cuanto al número de habitantes y avances en su plan de vacunación.

La gobernación planea vacunar al 70 por ciento de la población de Suan y Usiacurí, en los primeros 15 días.

Asimismo el proceso de unificación de fases y etapas de vacunación contra el Covid-19 en Piojó, Usiacurí y Suan solo aplica para la población residente de estos municipios del Atlántico. En tal sentido, las autoridades locales y líderes comunitarios realizan un trabajo de vigilancia, para evitar colados en el proceso.

La cifras.

Desde el sábado 3 de julio de 2021, se inició la vacunación para la población de 40 a 44 años, con previo agendamiento. En el departamento del Atlántico, al corte de 5 de julio, ya se han aplicado 368.130 vacunas contra el Covid-19.

1.936 niños y jóvenes mayores de 12 años se han vacunado en Piojó, Atlántico.

