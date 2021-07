(VIDEO) Ladrón ruega casi llorando que no le quemen la moto

Ladrón ruega que no le quemen la moto. , y quedaron registrados en un video ciudadano.

El las imágenes se aprecia a un presunto delincuente detenido por la Policía.

Aparemente, minutos antes fue retenido por la misma comunidad, tras ser sorprendido cometiendo un hurto.

Según se ve, la moto del sujeto se encuentra tendida en el suelo en llamas, pues, al parecer, los mismos habitantes del sector le prendieron fuego en medio de un nuevo acto de justicia por mano propia.

“Colabórame, por favor, colabórame que yo no he pagado mi motico, no la he pagado, no la he pagado”, suplica el sujeto casi en medio de lágrimas.