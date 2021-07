Ángela María Robledo se queda sin curul y debe salir del Congreso de la República. Así lo determinó el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte a través de la Sala Penal ratificó que Robledo incurrió en doble militancia.

La curul de Robledo

La discusión se había generado con la llegada al Congreso de Ángela María Robledo para el periodo 2018-2022, luego de haber obtenido la segunda elección más alta en las elecciones presidenciales. Esta es una garantía contemplada en el Estatuto de Oposición.

La Corte anuló el llamamiento a Robledo para ocupar una curul señalando que la actual congresista incurrió en doble militancia.

Según indicó, Robledo debió haber renunciado a la plaza que ocupaba en la Cámara de Representantes por la Alianza Verde un año antes de hacer la inscripción como fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro, por Colombia Humana.

La decisión se tomó luego de una votación de 5 votos contra 4, en la que participaron la conjuez Ruth Stella Correa, expresidenta del Consejo de Estado, ante el impedimento que presentó la magistrada Paola Meneses.

Robledo renunció a su curul por la Alianza Verde el 20 de marzo de 2018. Sin embargo, fue cuando ya había formalizado ante la Registraduría Nacional su inscripción como candidata a la vicepresidencia de la República de Gustavo Petro Presidente. Por esa razón, habría incurrido en doble militancia.

“Fue ese mismo argumento el que utilizó en abril de 2019 la Sección Quinta para anular la Resolución 1595 del 19 de julio de 2018 del Consejo Nacional Electoral en la cual se le otorgó una curul en la Cámara a Robledo. Según dijo el alto tribunal entonces, la prohibición de la doble militancia también aplica para quienes aspiren a la vicepresidencia“, indicó El Tiempo.

Robledo en ese entonces interpuso una tutela ante el mismo Consejo de Estado y indicó que no se tuvo en cuenta que ella llegó a la Cámara no por haberse presentado al Congreso en las urnas, sino por el Estatuto de Oposición.

Justamente el Estatuto es el que permite que el segundo candidato presidencial con más votos tendría una curul en el Senado, y su fórmula vicepresidencial, una en la Cámara de Representantes.

La reacción de Robledo

Robledo publicó un mensaje a través de sus cuenta de Twitter en el que se refirió a esta decisión.

“Siempre he sido respetuosa de la @CConstitucional y esta vez no será la excepción. El fallo anula de nuevo mi elección en la curul que me otorgó el Estatuto de Oposición; un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político“, escribió.

