Los integrantes manifestantes de este grupo se mostraron indignados. Levantaron mesa de diálogo entre Primera Línea y Distrito en Bogotá ¿Por qué?

La mesa que se había planteado para llegar a acuerdos entre las partes fue levantada porque no se pudo plantear un consenso.

Después del encuentro, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, comentó que la Alcaldía seguirá dispuesta al diálogo. Además, comentó que habrían sectores radicales entre los manifestantes que no dejaron que se avanzara este jueves.

“Agradezco a quienes asistieron hoy al encuentro en instalaciones de la Alcaldia. Se que muchos tienen genuina voluntad de diálogo pero también hay sectores radicales que impidieron que hoy se lograran mayores avances. Seguimos dispuestos a construir desde el diálogo y el respeto”, fueron las palabras del secretario.

Manifestantes que estuvieron presentes en la mesa de diálogo comentaron si inconformismo con que la alcaldesa, Claudia López no haya asistido.

En este sentido, López publicó en su cuenta de Twitter que “lamento mucho que los jóvenes de primera línea rechacen y decidan no asistir a mesa de diálogo. Nuestra disposición continúa”.

Levantaron mesa de diálogo entre Primera Línea y Distrito en Bogotá ¿Por qué?

El secretario de gobierno y la alcaldesa manifestaron que desde hace semanas vienen trabajando con PNUD.

“Agradecemos a @PnudColombia y a la Iglesia Católica su labor de facilitadores. Contaremos mañana con su presencia y la de varios jóvenes que han construido en estos espacios propuestas concretas para sus localidades.”, fueron las palabras del secretario.

Por su parte, el senador Gustavo Petro comentó que “Muy lamentable que la alcaldesa haya dejado la silla vacía en el encuentro con los jóvenes de primera línea. Era la oportunidad para comenzar un proceso de distensión y recuperación de confianzas y convivencia social en Bogotá”.

Esta mañana en redes sociales se difundió un comunicado de la Primera Línea del Portal Américas en donde habrían informado que no asistirían al espacio de diálogo. Según los integrantes, este espacio se podría prestar para perfilarlos.

“Pedimos excusas públicas al resto de las líneas y reiteramos nuestra no participación en el espacio concertado por el Secretario de Gobierno y la Alcaldía de Bogotá”, fueron las palabras del comunicado.

Primera Línea Calle 80 también decidió no ir

La Primera Línea de la Calle 80 también habría dicho que no asistiría. “Decidimos no asistir a la mesa de diálogo planteada por la Alcaldía y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez. Nuestra Primera Línea Portal 80 no tiene garantías ya que existe una persecución política y judicial por parte del gobierno y sus entidades. Por la misma razón, nuestra integridad puede ponerse en riesgo”, habrían dicho.

Para los integrantes de ese grupo las Primeras Líneas primero deben hacer una asamblea para concretar el pliego de peticiones y no excluir a ninguna línea.

“Seremos la voz de las familias que hoy lloran muertos, de los habitantes de calle, de los líderes sociales asesinados, seremos la voz de la Colombia olvidada”, reza el comunicado.

Además, acotaron que esta mesa de diálogo será para que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

“No vemos pertinente nuestra asistencia sin garantías y condicionados por el gobierno. La Primera Línea Portal 80 (Éngativa) seguirá en pie de lucha contra la represión ejercida por este gobierno. El Paro continúa y vamos a seguir resistiendo con el pueblo. ¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de combate!”, concluyeron.