Una candente entrevista dio el candidato presidencial Rodolfo Hernández. “No me voy a aliar con nadie, son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos”: Rodolfo Hernández.

Esto durante el espacio de Vicky en Semana donde expuso sus proyectos y propuestas y respondió a la pregunta ¿Qué busca el exalcalde y ahora candidato?

Por tanto la polémica se desató cuando hablo de los otros candidatos presidenciales como Gustavo Petro, Sergio Fajardo y demás.

Al respecto el exalcalde de Bucaramanga sostuvo que “Petro tiene argumentos y los respeto, pero no me voy a aliar ni con Petro, ni con Fajardo ni con Uribe, ni con el perro, ni con el gato”.

También calificó a los partidos políticos de “prostitutas”.

De igual forma enfatizó al decir que “son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos, las prostitutas son los partidos políticos que pasan de un lado para otro”.

Y añadió “entonces cómo la gente va a votar por los mismos politiqueros que arruinaron a Colombia, para qué hago alianzas con ellos”.

De todas formas planea hacer una alianza con el pueblo. “Me voy a aliar con el pueblo como hice en Bucaramanga y no es que no me guste Petro, es que voy a intentarlo solo”.

Y agregó que “él (Petro) sabe administrar menos que yo”, comentó. Asimismo, calificó a Petro de ser un “teórico de cómo se maneja el Estado, en eso sí nadie le gana”.

En el panorama político de la región, el candidato presidencial comparó su estrategia con la de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Asimismo, opinó sobre lo que está ocurriendo en el país desde el paro señaló que “los pobres están abandonados, hay 22 millones de colombianos aguantando hambre”.

Frente a las movilizaciones sociales, Hernández sostuvo que “lo malo del paro es la violencia, no estoy de acuerdo que a la protesta le metan ingredientes violentos, el paro debe ser alegre”.

Sobre la reforma tributaria el candidato reiteró que “no haría reformas tributarias porque el país no es capaz para más deuda”.