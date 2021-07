El mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo el llamado a las partes para discutir. Convocan a Claudia López y a afectados por el bloqueo en Portal Américas a una mesa de diálogo.

Este llamado de la Defensoría se hizo de manera urgente para hablar sobre el bloqueo que hay desde hace más de dos meses.

Los habitantes del sector han denunciado la falta de seguridad en la zona y la situación de zozobra en la que viven.

“Es muy preocupante la situación. La comunidad nos ha manifestado que se ha visto gravemente afectada en sus derechos por actos de violencia, abuso y delincuencia en el sector. Convocamos a la alcaldesa y a todas las entidades que tengan incidencia en el sector, para que tomen cartas en el asunto, para que escuchen a los vecinos del sector del Portal Américas y se avance en soluciones sobre la situación recurrente en el sector”, dijo el defensor.

De acuerdo con Camargo, en esa mesa de diálogo deberían participar también la alcaldía local de Kennedy y la Policía.

“Hemos recibido las quejas de los vecinos para tramitarlas y adelantar las acciones jurídicas correspondientes”, añadió.

“Recibí los dolorosos testimonios de situaciones en las que inclusive se vulneran derechos de niños y ancianos. La comunidad ha manifestado a la entidad la alarmante situación de zozobra en la que viven. Pues casi todas las noches se reportan agresiones y delitos en el sector. Los vecinos están preocupados por los hechos de vandalismo, los cuales se han convertido en la normalidad que se vive alrededor del Portal Américas y que rechazamos con toda contundencia”, manifestó.

Entre otras cosas, los habitantes han solicitado mayor presencia de la Policía. “Soy muy respetuosa de la protesta pacífica. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de protestar ante el Estado por algo que nos esté afectando. Pero es que esto ya de desvirtuó totalmente y dejó de ser una protesta pacífica para convertirse en un vandalismo”, dijo una habitante del sector quien pidió guardar reserva sobre su nombre.

Ella agregó: “Todos nosotros estamos siendo afectados en la salud, en la movilidad, en un ambiente sano, ya no podemos vivir tranquilamente en nuestros hogares. Nos da temor llegar a nuestra vivienda”.

Por esta razón, “nosotros acudimos a la Defensoría, porque hemos estado en diferentes sitios buscando las acciones para que se defiendan los derechos de la comunidad”.

Según esta persona, “las autoridades locales han permitido que nuestros derechos sean vulnerados y no hemos sido escuchados. Clamamos por una acción rápida, la situación al rededor del Portal nos ha creado zozobra, miedo, pánico y un estrés psicológico, inclusive a muchas personas no les importa perder la vida. La libertad de nosotros se perdió, y no podemos aguantar más. Es un clamor de auxilio para que se pueda atender a la comunidad”.