Video: “Yo hago un llamado a que salgamos armados” hombre de Medellín

“Yo hago un llamado a que salgamos armados” hombre de Medellín quien grabó un video desde el tranvía de Ayacucho.

En el video, el hombre evidentemente molesto invita a la ciudadanía a armarse y autodefenderse de los manifestantes que vandalizan la ciudad.

Hombre llama a armarse en Medellín

El hombre empieza el video haciendo un balance de lo que dejaron las manifestaciones en la ciudad. “Hombre, mire pues como amanecemos aquí en Medellín hoy. La Oriental cerrada, el tranvía cerrado, todo esto cerrado, colapsado. Esto es pues, un atropello total contra las personas, contra la gente que madruga a trabajar y necesita movilizarse.

Luego se cuestiona preguntándose hasta cuándo van a tener sometidos a los ciudadanos de Medellín y añadió su descontento sobre el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero. “Hasta cuándo nos van a tener sometidos a nosotros así hombre. Entonces salió un juez a frenar las firmas que porque no estaban garantizadas las medidas de bioseguridad. Y para los vándalos, narcoterroristas, lacayos del narcotráfico, becerros y arrodillados, sinvergüencitas de la Primera Línea al servicio de las guerrillas y al servicio de la izquierda rancia; para esos sí no hay impedimentos ni hay medidas de bioseguridad. Ellos pueden hacer lo que les de la gana y someter la ciudad”, dice el hombre.

Continuó preguntando para qué están entonces las fuerzas militares colombianas. “La pregunta es, entonces el Ejército y la Policía para qué están ome. ¿Están es así de bonitos? O sea, ¿para qué están nuestras fuerzas militares? Hombre, esto sí está llegando a un punto que ya esto no se puede soportar más. No se puede soportar más. Esto día a día va de mal en peor. Los gobiernos no quieren hacer lo que tienen que hacer que es la garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Ellos no quieren y tienen las herramientas y las armas y no quieren por miedo a la izquierda”.

Dice que Quintero es jefe de los vándalos

El hombre se refirió en su video al alcalde de Medellín como un degenerado y asociándolo con los vándalos en la ciudad. “Y el alcalde, pues ya sabemos que es un degenerado, jefe de los vándalos. Eso sí lo sabemos pues”.

Luego, hizo un llamado para levantarse en armas. “Yo digo que aquí lo que tiene que ser es, que nosotros los ciudadanos echemos mano de lo que nos brinda la constitución que es la autodefensa. Autodefendernos. Armarnos y salir a hacerle frente a esos sinvergüencitas de la Primera Línea y ponerlos en su sitio”.

No solo eso, también sugirió algo mucho peor al decir que “cuando yo digo en su sitio es en su sitio. Donde quedan bien, donde quedan buenos, donde no van a volver a molestar a la gente”.

En la última parte del video, la amenaza contra los manifestantes es clara. “Yo hago un llamado a que nos armemos y salgamos a armados a hacerle frente a esta gente. Aquí tendrán que morir muchos, de aquí y de allá, pero yo creo que van a morir más de allá y entonces con eso es que se calma la situación”.

La identidad del hombre por el momento es desconocida y el video fue viralizado por medio de grupos de derecha en Facebook. Para ver el video completo con las amenazas de este hombre, haga click EN ESTE ENLACE.