María Fernanda Cabal dice que Petro es “el candidato más fácil de derrotar” en las urnas

Estos dos personajes políticos se han enviado una serie de mensajes mutuos en los últimos días. Ahora María Fernanda Cabal dijo que Petro es el candidato más fácil de derrotar en las urnas.

La precandidata presidencial del Centro Democrático empezó un recorrido por el país para sumar apoyos.

Y se estuvo hablando a los medios sobre alianzas y posibles contrincantes en las urnas el próximo año.

María Fernanda Cabal dijo que Petro es el candidato más fácil de derrotar

La senadora aprovechó uno de estos espacios con los medios para referirse al principal contrincante desde la otra orilla política.

En una entrevista con Kienyke, Cabal dijo que la idea de la candidatura no fue suya. De hecho, aseguró que esta iniciativa surgió de la gente que la sigue.

Por eso recordó que ella no es la única que está sonando para la presidencia de 2022. En su grupo también resaltan Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, entre otras.

Entonces dijo al medio: “Siempre es bueno que haya aspirantes, lo grave es que no haya. Cuando usted tiene candidatos tiene un abanico de opciones, y aquí debemos tener claro que la centroderecha se tiene que unir. No me disgusta, lo que hay que buscar son fórmulas para elegir a quién representará a esa centroderecha, y que haya la suficiente conciencia para no pelear”.

Y luego habló de la posibilidad de compartir la segunda vuelta con Gustavo Petro, tal y como le sucedió a Iván Duque.

“Yo creo que el candidato más fácil de derrotar es Gustavo Petro. No solo porque hay una mayoría que no quiere vivir como en Venezuela sino que se les fue la mano con esta toma guerrillera que quisieron disfrazar de paro”, aseguró.

Sus palabras han causado polémica en redes sociales, pues según las encuestas, Petro es el más opcionado para ganar las elecciones.