Alcalde de Cali tendrá que responder ante la Fiscalía por desmanes

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tendrá que responder ante la Fiscalía por desmanes y bloqueos en la ciudad. Lo anterior por lo ocurrido en Cali en el marco del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril.

El ente acusador señaló que la diligencia se adelantará este miércoles con presencia de un abogado.

La Fiscalía indicó que “Para mañana 30 de junio fue citado a la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina a diligencia de interrogatorio con apoderado para que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad de Cali en el marco de las manifestaciones que se presentaron en la ciudad en los últimos 55 días”.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina le indicó a El Tiempo que esta diligencia se la habían programado para el 22 de junio. Sin embargo, se la aplazaron.

“Me parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen lo que ha ocurrido en Colombia entera y en Cali. Me parece lógico que me convoquen a que dé mi declaración al respecto y me parece también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias. ¿Quién animó el bloqueo? ¿Cómo hubo premeditación para las acciones violentas? Desafortunadamente ¿por qué mueren personas? ¿Quiénes han violado los derechos humanos? Sí que es importante que esto se conozca” dijo el mandatario caleño.

Alcalde de Cali vinculado a la investigación

El alcalde Jorge Iván Ospina deberá asistir en compañía de su abogado ya que, el hecho de lo hayan citado, significa que fue vinculado formalmente a la investigación.

Esto abre la posibilidad de el inicio de un proceso penal que puede llevar incluso a imputación de cargos. Lo anterior, de acuerdo a lo que determine el fiscal del caso. Es de recordar que la Fiscalía confirmó un equipo especial de investigadores cuya función es analizar todo el material probatorio sobre los desmanes, casos de abuso policial y violación de DD.HH. durante la protesta social. Esos mismos fiscales, determinarán la responsabilidad de algunos mandatarios locales como Ospina.

En un comunicado de prensa la Fiscalía dice que “El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, desde el 28 de abril, delegó más de 35 equipos conformados por grupos de fiscales, policía judicial del CTI y la Policía Nacional, y personal de Medicina Legal, expertos en cada una de las líneas abordadas para garantizar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia”.