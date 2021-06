Los precandidatos presidenciales han estado en medio de en un constante y álgido intercambio de trinos. Soy librepensador, pero no bobo: Petro a Fajardo por discusión de voto en blanco.

En la más reciente respuesta, el precandidato Gustavo Petro le responde a Sergio Fajardo que él es librepensador, pero no es bobo.

Esta tajante respuesta se debe a que entre los precandidatos se desató una discusión en las redes sociales alrededor del voto en blanco. El último mensaje del precandidato Sergio Fajardo habría llamado sarcásticamente a Petro “dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría. Petro, iluminado”.

La discusión por el voto en blanco comenzó porque Petro habría dicho que hubo un apoyo premeditado al voto en blanco para ir en contra de la Colombia Humana en las pasadas elecciones.

Ante esto, el experto en el área digital Mauricio Jaramillo le habría recordado a Petro que él también apoyó el voto en blanco. Según Jaramillo, el precandidato defendió el voto en blanco como mecanismo para evitar que candidatos con lazos paramilitares accedieran al poder.

Soy librepensador, pero no bobo: Petro a Fajardo por discusión de voto en blanco

Frente a esto, Petro le contestó al experto. “Mauricio, ponte en contexto. Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010. En 2018, el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo”, dijo. Además, en el trino, invitó a su Pacto Histórico a las personas que votaron en blanco en 2018 “y se dieron cuenta del error”.

Además, Petro también recibió críticas porque en ese entonces un candidato presidencial fue Antanas Mockus. Por esto, lo estaría acusando también de tener nexos paramilitares.

Ante esto, el precandidato respondió que “hay que tener absoluta falta de comprensión de lectura y una ignorancia de la historia reciente del país, para no darse cuenta que no me refiero a Mockus“.

Con sarcasmo, a este último trino, fue que respondió el precandidato Sergio Fajardo. “Dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría. Petro, iluminado”, escribió.

Frente a esto, la respuesta de Petro fue tajante. El precandidato indignado dijo que “nadie que sea librepensador se cree dueño del conocimiento. Yo soy librepensador, Sergio, pero no bobo. Detecto las campañas de desprestigio y el intento de parte de ustedes de hacernos parecer extremistas”.