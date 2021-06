(VIDEO) Este sujeto atacó, amenazó e intentó violar a Sara Quintero

Hombre que atacó, amenazó e intentó violar a Sara Quintero. Las imágenes que llenan de rabia, impotencia y dolor fueron compartidas por la víctima, Sara Quintero, en su cuenta de Instagram.

“Entró a mi casa a violarme. Todo quedó grabado porque yo estaba grabando un video para un trabajo de la universidad, me salvé por la bendición de Dios y que siempre luche por mi vida y mi integridad física, logré salir porque me tiré y lo hale a él por las escaleras. Ayúdenme a que esto no quede impune, ya que- al parecer- tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer, queremos presionar a las autoridades dando difusión a los hechos y que esto no quede así“, señaló al exponer la grabación.

En las imágenes se aprecia los minutos de terror que vivió la mujer, quien se identifica en sus redes como psicóloga en formación.

Según se ve, el sujeto el sujeto irrumpe en su vivienda mientras ella realiza un video.

Aunque la ataca con sevicia para someterla y violarla, ella lucha con todas sus fuerzas y logra sacarlo de la vivienda.

La grabación se volvió viral y por redes sociales hay una campaña para difundir el rostro del abusador con el fin de que este hecho no quede impune y otras mujeres no pasen por lo mismo.

Esta es la cara del hombre que entró a la casa de Sara Quintero e intentó violarla. Todo quedó grabado y aquí está su denuncia: https://t.co/HlsvIDbgvu pic.twitter.com/kSPEc0y6FN pic.twitter.com/xbFeHEjBym — WILSON SUAZA. (@calicalidosa) June 28, 2021

Cómo victima de violencia sexual, se que está deja huellas imborrables, es una tortura física y sociológica para quien la sufre. Esta es la imagen del individuo que intentó violar a Sara Quintero, que su foto se haga viral https://t.co/mjoAiHGKaI pic.twitter.com/3XJYx9mXwI — Katherin Moreno (@k_Moreno25) June 28, 2021

Es importante recalcar que esta agresión se presentó en Antioquia, sin embargo, aún no es clara la localización exacta.