Subsecretario de Seguridad de Cali recibe amenazas de muerte

El subsecretario de la Política de Seguridad de Cali recibe amenazas de muerte, así lo publicó en sus redes sociales.

Se trata de Guillermo Londoño, el subsecretario adscrito a la cartera de Seguridad y Justicia de Cali en cabeza de Carlos Javier Soler.

Desbloqueo en Puerto Rellena

En la mañana de hoy se adelantó el desbloqueo del punto de resistencia en Puerto Rellena (renombrado como Puerto Resistencia). Esta diligencia adelantada en el suroriente de Cali se llevó a cabo desde tempranas horas de la mañana.

En esta intervención, más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional en compañía del ESMAD y el Ejército Nacional desbloquearon la vía. En el lugar no solo habían palos y piedras sino escombros de gran tamaño que se retiraron con maquinaria pesada e incluso contenedores cruzados en la mitad de la calle.

Lea aquí los detalles del desbloqueo adelantado en Puerto Rellena con las declaraciones del comandante Juan Carlos León Montes. También las palabras del Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler.

Subsecretario recibe amenazas de muerte

El subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, escribió hoy en su cuenta de Twitter que recibió amenazas de muerte. Esto ocurrió minutos después de realizado el procedimiento de desbloqueo en Puerto Rellena.

En su cuenta personal el funcionario escribió “Hoy en #PuertoRellena un grupo de “manifestantes” me amenazó a mí y a mi familia, exigiendo que me retirara o “tendría que asumir las consecuencias”. En reiteradas ocasiones me han señalado de paramilitar. Exigen DDHH para ellos y no respetan los de los demás. @DefensoriaCol“.

Este es el tuit donde hace la denuncia pública de las amenazas recibidas contra él y su familia.

Hoy en #PuertoRellena un grupo de "manifestantes" me amenazó a mí y a mi familia, exigiendo que me retirara o "tendría que asumir las consecuencias". En reiteradas ocasiones me han señalado de paramilitar. Exigen DDHH para ellos y no respetan los de los demás. @DefensoriaCol — Guille Londoño R (@GuilleLondono) June 26, 2021

Hablamos con el subsecretario

Publimetro Colombia se comunicó con Guillermo Londoño para conocer detalles sobre lo sucedido y esto nos contó.

“Nos encontrábamos en el separador de la Simón Bolívar, ahí donde queda Puerto Rellena. Estábamos a escasos 100 metros del monumento al que se decidió ponerle un esquema de la Policía para su protección. Ahí llegó una multitud, nos retiramos para evitar provocaciones. De un momento a otro, una multitud que se fue desde el monumento hasta el CAI, se va hasta donde yo estoy. Atrás mío estaba el subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el coronel Guillen Amaya y otros uniformados más”.

Luego cuenta que fue intimidado. “Empiezan a hacerme señalamientos, a amenazarme diciéndome que me tengo que ir del lugar o que me toca atenerme a las consecuencias. Que ya saben dónde vivo, quién soy, quién es mi familia, me dijeron también que yo era un paramilitar. Que ya sabían que yo era el que daba las órdenes. Empezaron a insultarme y a decirme sandeces, yo intento calmarlos y me dice el coronel que nos retiremos un poco atrás para mantener la calma”.

Después, lo persiguieron. “Yo me hago más en la parte de atrás del lugar y ellos van hasta allá para hacerme nuevamente señalamientos. Unos muchachos se acercan con cámaras fotográficas, llevaban unos chalecos, y empiezan a tomarme fotos, a grabarme. Otros a hablar entre ellos a decir ‘sí, es él’, como ya unos señalamientos muy fuertes”.

No es la primera vez

Guillermo Londoño asegura que no es la primera oportunidad en la que ha ocurrido pero que sí fue la más fuerte. En esta oportunidad lo amenazaron de muerte a él y a su familia.

“A mí también me pasó lo mismo en Ciudad Jardín con lo de la Minga, luego en la portada. Digamos que esos los había pasado por alto, pero esta vez ya es diferente. Esta vez fueron amenazas contra mi vida y la de mi familia”.

En su publicación en la red social Twitter ha recibido innumerables mensajes de apoyo por este episodio que decidió hacer público.