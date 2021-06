Ladrones atacaron a una mujer ciclista en un túnel en la capital. El ladrón del cambiazo en Bogotá: le robó una bici nueva y se la cambió por una vieja.

La noche del jueves fingiendo ser un ciclista más, en la ciclovía en Bogotá, un criminal aprovechó la soledad de uno de los túneles para intimidar a su víctima.

Por tanto la amenazó y le robó su bicicleta nueva.

Pero no todo acabó allí, porque también le dejó en intercambio la bicicleta vieja que llevaba a su víctima, pero a las malas, usando un arma blanca.

“Él iba en esa bicicleta vieja y apenas me vio se bajó, me sacó un cuchillo y me hizo el cambio de mi bicicleta nueva por esta vieja”, dijo Natalia Botello a Noticias Caracol.

La víctima contó a Noticias Caracol que recientemente había comprado su bicicleta nueva para transportarse a hacía su trabajo a crédito y aún debe algunas cuotas, algo que lamenta la afectada.

“Estoy terminando de pagar la última cuota que me salía por millón quinientos y la bicicleta que me dejó el ladrón vale como cien mil pesos, porque está muy dañada”, detalló la mujer.

Por fortuna la víctima no resultó herida en este robo del cambiazo.

Residentes de esta zona de Bogotá se quejan constantemente de la inseguridad que padece el sector.

Incluso, la noche del jueves, otro hombre denunció que había sido robado por dos ladrones, con revolver, en estos mismos túneles para ciclistas.

En síntesis, la víctima tendrá que dirigirse a su trabajo, en la misma bicicleta vieja, que le dejó el ladrón.

Robo de bicicletas en Bogotá

Según Bogotá Cómo vamos, en la actualidad, la bicicleta es uno de los 10 bienes que más hurtan en Bogotá.

Cada día se roban 21 ciclas y en 4 de cada 10 hurtos opera la modalidad de atraco.

Solo en 2018 se presentaron 7.732 hurtos de este elemento en la ciudad.

Actualmente, el 80% de las víctimas de este robo son hombres.

