María Fernanda Cabal anunció que será precandidata presidencial. Así lo confirmó este jueves 24 de junio.

En diálogo con La W, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, confirmó que sí será candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático.

Cabal será precandidata presidencial

Aseguró que si eso es lo que quieren los ciudadanos, entonces, ella será la candidata de su partido para las elecciones del próximo año.

“La coherencia y el sentido común se convierten en un referente para la opinión pública. He sido una persona con una postura firme, sin rodeos, sin miramientos. Estoy sorprendida por la acogida de la gente“, dijo la congresista.

Agregó que ha estado recorriendo el país y asistiendo a invitaciones virtuales, en las que ha podido evidenciar el deseo de las personas.

“Quieren que llegue una personalidad firme para darle un norte a un país descarrillado. Desde un principio tuve una crítica severa a lo que trataron de convertir a un paro legítimo, que en realidad tenía mucho más de estrategia de violencia destructiva detrás“, señaló.

Además dijo: “Si las personas quieren que yo entre en la disputa electoral, seguramente lo haré“.

Lo que dijo sobre el paro

La congresista dijo que el gobierno del presidente Duque ha hecho bien las cosas en temas como la vacunación, pero que “ha sido demasiado complaciente con la oposición”

Además, se refirió a lo que habría hecho si fuese la presidente. “Yo no habría esperado más de tres días para darle la orden a la Fuerza Pública. Pero, no a la Policía solamente, usted tiene que acompañarla con el Ejército. Esto no significa que uno sea una dictadura ni toda esa clase de adjetivos absurdos que saca la oposición“.

Además, la senadora aseguró que no es de extrema derecha sino de “extrema coherencia” y que existe la necesidad de crear incentivos y microcréditos para que los colombianos puedan hacer empresa.

Cabal también se refirió a una posible fórmula a la vicepresidencia y dijo que “ojalá fuera un hombre y que hubiera pasado por la Fuerza Pública”.

