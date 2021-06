El largo camino hacia la igualdad de derechos humanos para las personas LGBT en Barranquilla y el Atlántico sigue su marcha llevando consigo las consecuencias que ha dejado la pandemia y los hechos violentos generados en el marco de las protestas en el Paro Nacional. La lucha contra la homofobia y la transfobia en el Atlántico.

De acuerdo a la Corporación Caribe Afirmativo el mayor número de muertes violentas de personas LGBT en el Caribe en el 2020 ocurrieron en el departamento del Atlántico con un total de 11 casos, que equivale al 35.4 por ciento, y que representa un aumento de casi el doble respecto al año 2019, cuando se presentaron 6.

De estos casos es importante resaltar que las autoridades reportan causas de las muertes sin realizar investigaciones que tengan como perspectiva la violencia por prejuicios motivados por la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.

“Ello muestra la falta de acciones con enfoque diferencial, por parte del Estado, y un desconocimiento de cómo el género y la sexualidad de las víctimas puede ser un referente para su selección y una motivación para quienes les atacan”, dijo a PUBLIMETRO Wilson Catañeda, director de Caribe Afirmativo.

De igual forma en Barranquilla el año pasado de acuerdo al informe de Caribe Afirmativo el 14 de junio de 2020, Brandy Carolina, una mujer trans que vivía en la ciudad de Barranquilla, fue asesinada con arma blanca en el barrio la Chinita, al suroriente de la ciudad, donde también asesinaron a Paloma, una mujer trans, y a Lidia Gamero, una mujer lesbiana, el 16 de abril y el 26 de marzo de 2020, respectivamente, por lo que la zona se ha convertido en una de las más violentas para las mujeres LBT en la capital del Atlántico.

La lucha contra la homofobia y la transfobia en el Atlántico

Contra la homofobia y la transfobia en este territorio también trabaja la Mesa LGBTI de Barranquilla y el Atlántico que es la unión y la plataforma de doce organizaciones no gubernamentales, colectivos universitarios LGBT y líderes y lideresas independientes.

Esta mesa trabaja en el departamento para acompañar procesos de denuncias y además hay integrantes que se encargan de realizar acompañamiento jurídico, psicológico, en salud y humanitario.

Por tanto la mesa en el Paro Nacional registró evidencia de una violencia desproporcionada y desmedida contra las personas con una orientación expresión e identidad de género diversa y quienes en medio de la protesta social son mayormente vulnerados por la fuerza pública.

Entre los casos se destaca el ocurrido el pasado 21 de mayo durante una protesta en el municipio de Soledad, Atlántico, donde un hombre gay fue accedido carnalmente por reclusos tras recibir órdenes de agentes de la policía. Este hecho está en investigación.

“Hemos visto muchas agresiones de parte de agentes estatales hacia los manifestantes y entre ese grupo contra las personas LGBT hombres gay, mujeres trans y mujeres lesbianas. Tenemos el caso de un hombre gay que fue violentado por orden de miembros de la Policía Nacional en el municipio de Soledad cuando fue retenido y conducido a una estación de policía con la complicidad de los agentes públicos. Esta persona recibió agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales por los reclusos. Desde la Mesa hemos rechazado categóricamente estos hechos”, afirmó Heriberto Mejía, coordinador de la Mesa LGBT de Barranquilla y el Atlántico.

Actualmente el caso está siendo investigado con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Agencia de las Naciones Unidas para visibilizar este aberrante hecho.

Barranquilla sin política pública LGBT

Pese a los apoyos y estímulos que reciben varias organizaciones locales con respecto a la celebración de la Guacherna Gay en el Carnaval y la Marcha Virtual del Orgullo que se llevará a cabo el próximo 4 de julio a las 5 p.m., en Barranquilla todavía existen vacíos en las políticas para la atención de las personas LGBT en la ciudad

“Desafortunadamente Barranquilla no cuenta con política pública y es la única ciudad de las cinco capitales que no tiene política pública ni cuenta con enlace poblacional LGBT en el Distrito. En el gobierno de Jaime Pumarejo se lograron incluir algunas líneas que benefician a la población LGBT y la caracterización, que es el primer paso para alcanzar la política pública, que no tendremos en esta administración”, subrayó Mejía.

Por tanto desde la Mesa LGBT observan que en el territorio donde se presenta el mayor índice de violencia contra esta población se requieren que existan políticas de prevención.

En ese sentido de acuerdo a Caribe Afirmativo la impunidad en los casos de muertes violentas es del 88 por ciento. Y de los casos investigados 72 por ciento están precluidos, 10 por ciento sancionados y 18 por ciento en preacuerdo. porque no existen acciones puntuales de la Fiscalía para hacer cumplir penas que sean ejemplarizantes en estos casos.

Por parte de la Gobernación, el año anterior, el Atlántico aprobó la política pública en el departamento, pero de acuerdo a la mesa la implementación de estas políticas no ha sido socializadas del todo en los municipios a raíz de la pandemia.

“Esperamos siempre que exista un pronunciamiento del alcalde o de la gobernadora rechazando categóricamente este tipo de actos violentos contra las personas LGBT. Sentimos que existe un silencio absoluto. Los mensajes deben ser contundentes para que vean que Barranquilla y el Atlántico son territorios de inclusión”, agregó Mejía.

Sobre la transfobia

Para Shadya Ariza Florez que desde el 2015 realiza trabajo social y comunitario en el Atlántico como consejera departamental de participación ciudadana y referente trans de la población en Barranquilla la transfobia en el Atlántico pasa de la discriminación a la normalización.

“Nos encontramos con la burla y la segregación por la normalización de la burla porque hemos decidido algunas de nosotras tomar esto de una manera “fresca” o como “mamadera de gallo”. Yo no me voy a salir a pelear con unas personas en la calle que me dicen “marica, fea” porque la gente normaliza estos comportamientos y allí comienzan la vulneración de los derechos”.

Por ello desde la mesa propone que se realicen más pedagogía y acciones desde lo público para avanzar en los procesos contra la transfobia en este territorio.

Acciones de las autoridades locales

Helda Marino, directora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de Barranquilla, adelanta una serie de acciones para la conmemoración del mes del orgullo.

“Con la Mesa LGBT hemos realizado diversas jornadas de salud y de igual forma acompañados por la Secretaría de salud. También realizaremos una jornada de sisbenización para mujeres trans, por lo que es una población que requiere el acceso a los derechos”, expuso Marino.

En cuanto a pedagogía esta oficina agregó que “dentro de nuestro compromiso está realizar jornadas de capacitación, sobre todo, con la Policía Nacional para el trato y el abordaje hacia las mujeres trans”.

Por su parte la Gobernación del Atlántico apoya la marcha virtual del orgullo que se realizará el próximo 4 de julio a las 5 p.m. y que será transmitida por Telecaribe. De igual forma lanzarán una colección de abanicos con los colores de la bandera LGBT elaborada por artesanos del Atlántico. Los fondos serán destinados para una fundación. En la ciudad se iluminarán varios edificios públicos con los colores del arco iris y se levantará una bandera de 400 metros en el Malecón del Río.

Las cifras:

11 muertes violentas contra la población LGBT ocurrieron en Barranquilla y el Atlántico en 2020 frente a las 6 muertes registradas en 2019. Es el departamento con más muertes hacia esta población en la costa Caribe.

Una bandera de 400 metros con los colores del arco iris se ondeará en el Malecón del Río para la conmemoración del mes del orgullo.

