Así puede ser beneficiario del Capital Semilla para emprendedores en Medellín

Las 120 ideas de emprendedores seleccionadas recibirán entre 5 y 10 millones de pesos cada uno y acompañamiento especializado.

Los emprendedores de Medellín tienen la oportunidad de participar en el concurso Capital Semilla, el cual abrió su convocatoria número 18. En este se premiará a las mejores ideas de negocio, que sean innovadoras y que cumplan con el fortalecimiento de la ciudad inteligente en la que se quiere convertir la capital antioqueña.

Dentro de las principales condiciones para poder participar está el que la iniciativa debe tener menos de un año, estar en Medellín y no haberse formalizado ni contar aún con el registro mercantil.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de julio o hasta completar el límite de cupos que es de 1200 proyectos.

“En Medellín lo que tenemos es talento, gente muy creativa, innovadora y con muy buenas ideas de emprendimiento. Esos proyectos que están en incubación y que aún no se han formalizado queremos apoyarlos con esta nueva versión de Capital Semilla. Además, adicional a entregar recursos económicos a los ganadores, ofrecerles acompañamiento en diferentes áreas indispensables para el fortalecimiento de esos emprendimientos”, dijo Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín.

ABC del concurso

A. Proceso de selección. De las 1200 ideas de negocio que se inscriban pasarán 400 a un entrenamiento para mejorar su modelo de negocio. Después, 230 recibirán formación en presentación de pitch (presentaciones efectivas de planes y modelos de negocio), luego 180 emprendimientos serán evaluados por jurados expertos y seleccionarán a los 120 proyectos que recibirán los premios que van entre 5 y 10 millones de pesos.

Además, durante cuatro meses recibirán asesorías en áreas financieras, legal, prototipado, acceso a mercados, diseño de marca, transformación digital y liderazgo.

B. Las ideas que se buscan. Se pretende apoyar la creación de nuevas ideas de negocio en dos líneas: innovación y oportunidad. La primera se enfocará en bienes y servicios innovadores para el mercado actual, y la segunda premiará bienes y servicios diferenciales que puedan generar empleo y tengan potencial de ser comercializados.

“En Capital Semilla encontré las herramientas que me permitieron emprender de forma correcta. Con este concurso, además de las asesorías especializadas en cada uno de los temas importantes que necesitamos, contamos con la ayuda económica y recibimos formación en networking, entre otros temas vitales para el crecimiento empresarial”, afirmó Juan David García, de la empresa Stratelic, ganador de la versión 2020.

C. ¿Cómo aplicar? Para participar los emprendedores deben ser mayores de edad, tener estructurado un modelo de negocio con menos de un año, no estar formalizados ni tener registro mercantil. Además, deben estar ubicados en alguna de las 16 comunas o cinco corregimientos de Medellín, tener el tiempo disponible para asesorías, no haber ganado en versiones anteriores.

Las inscripciones se realizarán a través de la página www.medellindigital.gov.co en donde deberán llenar los formularios y seguir las instrucciones para llenar el Lienzo Canvas para formular su modelo de negocio.

Las cifras

1200 proyectos podrán concursar para ser beneficiarios del Capital Semilla.

400 iniciativas recibirán asesoría para el mejoramiento de su modelo de negocio.

230 serán preparados en presentaciones efectivas de planes y modelos de negocio.

120 proyectos serán premiados con 5 y 10 millones de pesos.

La frase

