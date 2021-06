A mujeres y hombres habrían golpeado por igual. Denuncian ataque a turistas que reclamaron por el precio de un coco loco en San Andrés.

Aunque en el país está activado el plan de la reactivación económica, al parecer, algunos quieren aprovechar la coyuntura para cobrar de más.

Así se habría evidenciado en la visita que un grupo de 16 turistas hizo al lugar conocido como el Hoyo Soplador en San Andrés, quienes denuncian haber sido agredidos.

Según dio a conocer Sofía Canon, una de las personas que se encontraba en el lugar el pasado 8 de junio, todo empezó a estar mal desde la llegada al lugar.

Canon comenta que cuando llegaron les avisaron que la entrada no tenía precio. Pero que debían colaborarles comprando los coco locos que ellos venden en el lugar, por el valor de 20.000 pesos.

“Dijeron que eran isleños y que vivían del turismo y que podíamos colaborarles comprando cocos locos que ellos hacían y vendían a 20.000 pesos”, comentó la joven.

Al ingresar al lugar notaron que había una larga fila, de unas 20 personas, por lo que decidieron cancelar el pedido de las bebidas. Fue ahí que todo el problema empezó, según relató la turista.

“Se alteró y comenzó a decir que no podíamos irnos y que debíamos pagar (aún no estaban listas las bebidas). Cuando ya estábamos todos en los carros, la persona que manejaba el último carro empezó a decir que le habían quitado las llaves. Quienes atendían en el Hoyo Soplador nos estaban reteniendo“, denuncia.

Esta discusión se sumó a la de otros turistas que discutían por el cobro de 120.000 pesos por cada coco loco y ahí empezó la discusión que terminó en riña y agresión por parte de los locales hacia los visitantes, según la denuncia.

“Al decir una expresión por el elevado e injusto costo, recibo un comentario machista, grosero y fuera de lugar por parte de un raizal que atendía y se encontraba detrás de mí. Mi reacción es voltearme y hacer el gesto de levantarle la mano, a lo que el hombre se me adelanta, me agarra del cabello y me cachetea”, detalló Sofía.

Al ver la agresión el novio de la joven intervino y la situación terminó empeorando, ya que “comienzan a llegar muchos isleños a pegarles puños a cuatro compañeros del grupo, incluyéndome a mí y a algunas mujeres más que estaban intentando parar la pelea”.

No conformes con lo ocurrido, cuando la riña logró se detuvo, los locales extorsionaron a los turistas por la suma de 200.000 para dejarlos ir, según denuncian.

“Al parar la riña nos comienzan a extorsionar pidiéndonos 200.000 pesos para dejarnos ir y devolvernos las llaves. Aún cuando los hombres que venían con nosotros se encontraban llenos de sangre y heridos. Una compañera pagó la suma de dinero y nos devolvieron las llaves. Ella también la golpearon por tirar un coco loco al piso”, denuncian.

Al lograr salir del lugar se dirigieron a un centro médico para ser atendidos por las heridas. Posterior a esto se dirigieron a la Policía a poner la respectiva denuncia.

Para ver la denuncia, haga clic aquí.

