El caso sigue conmocionando al país. Estremecedor testimonio de la mamá de Sara Sofía sobre su desaparición.

Luego de meses de la desaparición de la pequeña Sara Sofía, por primera vez la madre de la pequeña habló para dar su versión de los hechos. Esto lo hizo en exclusiva para revista Semana.

Carolina Galván, quien se encuentra en este momento privada de la libertad, reveló los difíciles momentos que vivía junto a Nilson Díaz, y aseguró que ella no mató a su pequeña.

Según reveló, la última vez que vio a Sara fue el 29 de enero, antes de salir al trabajo, pero al volver, la niña ya no estaba.

Carolina resaltó que para esa fecha, Sofía ya tenía tres días sin despertar (o sea que habría muerto para el 27 del mismo mes), pero que su compañero sentimental -Nilson- desapareció el cuerpo y no le dio razón de este.

“La niña duró tres días que no despertaba y ese día salí temprano de la casa, a las siete de la mañana, y la niña quedó ahí. Cuando a las cinco de la tarde regreso, no encuentro a la niña. El cuerpito de la niña ya no estaba en la casa. Le empecé a preguntar al compañero con quien vivía dónde estaba la niña, y él no me quería decir nada, me salía con excusas, que después me decía; no me quería decir la verdad sobre dónde estaba la niña. Y seguí preguntándole hasta que me dijo que la niña estaba, supuestamente, en el caño. Yo me pasé a dar una vueltica al caño para ver si estaba ahí, y nada, no la pude encontrar tampoco, desafortunadamente”, relató Galván.

Frente a las acusaciones que hizo Nilson, donde el hombre señaló que Carolina golpeó a su hija, la mujer manifestó que eso nunca ocurrió.

Además, reveló que para el 27 de enero, la niña no despertaba y empezó a expulsar una espuma por la nariz.

“El 27 de enero en la mañana, la niña estaba lo más de bien, normal. Él me estaba obligando a que yo me prostituyera para darle la plata para el apartamento. Ese mismo día salí a las once de la mañana de la casa a trabajar. Cuando regreso, a las cuatro de la tarde, encuentro a la niña dormida. Más tardecito, como a las siete de la noche, él se para a mirar a la niña. Mandó a los hijos de él para la sala, y me llamó y me dijo: Carolina, venga, y yo me paré y él me mostró. La niña estaba botando como una espumita por la nariz, dormida, no despertaba”, manifestó.

La mujer aseguró a la revista que ella no mató a su hija, y que “estoy consciente y mi mente está consciente de que yo no hice nada en contra de mi hija”.

Aunque no aseguró que Nilson hubiese matado a su hija, sí manifestó que él es el único que puede saber qué le pasó, dónde está el cuerpo y es lo único que ella quiere saber.

“Yo quisiera que él me dijera exactamente dónde está la niña. Eso es lo que más quiero en la vida, que mi hija apareciera, que ya dejaran de juzgarme por lo que de verdad yo no hice.”, expresó.

Frente al cuestionamiento de porqué en su momento aseguró haber envuelto a la niña en una sábana para posteriormente lanzarla al caño, manifestó que mintió, porque Nilson se lo pidió.

“La verdad, todas esas cosas que yo dije: que había regalado la niña, todo eso, fue idea de él. Me obligó a que yo dijera que había sido yo, que yo la había botado; después, que yo la había regalado, y todo eso para que él no se metiera en ese problema”, reveló.

Él sabe que estoy hablando con la verdad. Él mismo me grabó y me puso a decir mentiras, que yo había regalado a mi hija –sabiendo que eso no era verdad– para poder salvarse del error que él había cometido. Manifestó Carolina G.

Para leer toda la entrevista exclusiva de Semana, haga clic aquí.

