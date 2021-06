“Eso se llama terrorismo”: Secretario de Seguridad y Justicia de Cali

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, calificó como terrorismo lo sucedido ayer en la ciudad.

Esta mañana, en rueda de prensa, dio un parte sobre lo ocurrido en el nororiente confirmando que los responsables ya están identificados.

Esto fue lo que ocurrió en Cali

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, ofreció esta mañana una rueda de prensa en la que habló sobre lo sucedido en Cali. Empezó recordando lo difícil que fue el levantamiento del bloqueo en el Paso del Comercio realizado hace 10 días por Policía, ESMAD y Ejército.

Soler inicia contando que “ayer se intentó, mediante un plan articulado, bloquear nuevamente. Para eso intentaron realizar aproximadamente 7 eventos al rededor distrayendo a la Policía para volver a bloquear. Lo que se hace es reaccionar con todas las capacidades especiales y la velocidad de nuestra Policía Nacional. De todos estos eventos, se evitaron aproximadamente 6, desafortunadamente se vandaliza un bus”.

Añadió que “las personas están identificadas, porque habían cámaras en el sector, estas personas están siendo judicializadas. Que no crean estas personas que no va a actuar la autoridad”. Informó que tarde que temprano las ordenes de captura estarán saliendo y los responsables serán puestos a disposición de las autoridades.

Bloquearon con una tractomula

El secretario continúa diciendo que “en horas de la tarde, bloquean la vía con un tractocamión. La persona es secuestrada y llevado a un punto, desbloquean, dejan el conteiner botado, se reacciona. No lo quemaron porque no lo permitimos. Le hacen disparos a nuestra Policía, la policía reacciona en escalamiento de fuerza con fuerza letal como última opción y ante los disparos se defienden”.

Después de recogido el contenedor, un herido con arma de fuego se presentó en un centro asistencial. “Luego llega una persona herida al parecer de bala a un hospital con 5 sujetos con capucha, con armas cortas. Esas personas retienen a unos médicos por unos momentos, el GAULA de la Policía reacciona. Los sujetos salen de ahí, se recupera la ambulancia, se restablecen a las personas retenidas sus derechos fundamentales y se calma la situación”.

“Eso es vandalismo y terrorismo”, dice el secretario

El secretario de Seguridad y Justicia lanzó fuertes palabras para quienes continúan perturbando la paz en la ciudad.

Soler dijo que “yo no entiendo esto como una actividad legal, yo no entiendo esto como un Paro. Yo no entiendo esto como algo por la comunidad, yo no entiendo esto como una reivindicación. Porque en la cabeza de nadie puede pensar que quemar un hospital, que secuestrar un camión, que quemar el MÍO… que es el transporte de las personas de estratos 1, 2 y 3; las personas más necesitadas, que luego va a tener que ser pagado por los impuestos de todos nuevamente… eso se llama vandalismo y terrorismo”.

Este es el video donde el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, se pronuncia sobre lo sucedido ayer.