María Sofía con orgullo mostró cómo se pagará su universidad. El mensaje de joven caleña que se hace viral en redes.

Para nadie es un secreto que muchas mujeres han optado por hacer dinero siendo webcamers o abriendo cuentas en sitios como Onlyfans. Las fuertes sumas de dinero que devengan con estos oficios ha hecho que la demanda en el mercado sea muy grande.

Si embargo, para muchos este tipo de trabajos no son la mejor salida para conseguir dinero y pagarse los estudios. Es por eso, que una publicación de una joven caleña se hizo viral.

Con orgullo, la joven manifiesta que esta publicación es la más real que verán de ella. Con felicidad María Sofía compartió que a pesar de que ella hace parte del alto número de jóvenes que no ha encontrado oportunidades laborales para salir adelante, quería compartir con todos su nuevo negocio.

“Saldré adelante, vendiendo empanadas y haciendo el mejor café. Estoy orgullosa de mí porque pararse ahí y tener una buena actitud no es tan fácil como parece. Pero todo sacrificio tiene su recompensa, seguiré esforzándome día a día para cumplir los sueños que el Gobierno como a muchos de nosotros no nos ayudó a cumplir. Y si de pronto están pasando por una situación difícil y no ven el camino, solo confíen en ustedes que todos podemos lograrlo. Y recuerden el sol brilla para todos. Estoy ubicada en la calle24 A norte#2Bis-61, Cali, para que lleven su fritanga