“Dejá de vivir de migajas de narcos y paracos. ¡Tené dignidad, basura hijue…!”: Levy Rincón a Polo Polo

No le robo la pensión a mi mamá, antes se la estoy ayudando a pagar. Fui pobre toda mi vida y por eso me metieron al Sisbén. Lo usé dos o tres veces. No vivo de contratos del Estado y no le pido avales a nadie. ¡Envidiosos, hijueputas! Sigo firme en la lucha. ¡Sé de dónde vengo!