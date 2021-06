Colombianos se quejaron por la operación matemática que deben resolver en Mi Vacuna

El captcha que generalmente pide identificar objetos en imágenes ahora es una resta. Este es el motivo por el que algunos colombianos se quejaron por la operación matemática en Mi Vacuna.

De hecho, en las últimas horas ‘Mi Vacuna’ ha sido tendencia en la red social Twitter.

Algunos de los trinos que incluyen estas palabras se preguntan si en realidad funciona postularse en el portal. Otros comentan la nueva opción para avisar al Gobierno que ya recibieron la inmunidad en otro país.

Pero varios trinos llaman la atención por la queja del nuevo captcha.

Operación matemática en Mi Vacuna

La prueba automática para diferenciar ordenadores de humanos, que incluyó el portal, ahora pide resolver una operación matemática de dos cifras.

Pero quienes están acostumbrados a reconocer objetos en imágenes se sorprendieron con esta opción.

El hecho no dejó de llamar la atención y así lo expresaron en redes sociales.

Nadie:



Mi vacuna: ¿recuerdas las matemáticas de primaria? Regresaron en forma de captcha. — Tomás Molina (@platom___) June 14, 2021

¿Soy el único que estaba transcribiendo la fórmula en el captcha de Mi Vacuna (como se hace en cualquier otro captcha) en vez de resolverla?



¿O es que ya me embobé del todo? — Andrés Mejía Vergnaud (@AndresMejiaV) June 14, 2021

Mi Vacuna me recuerda todos los días que no se restar pic.twitter.com/duNNDnLTFM — Felipe Orjuela Ruiz (@FelipeOrjuelaR) June 14, 2021

Y para quienes se quejaron, Fecode envió un mensaje planteando la necesidad de mejorar la educación en el país.

Una usuaria de la red social dijo:

“Es absurdo que toque resolver una operación matemática para comprobar que ‘no soy un robot’. Hay varios otros mecanismos. ¿En qué país viven? ¿Quién fue el genio de este sistema?”.

Y Fecode le respondió:

“Precisamente por ello es que son tan importantes los docentes, no sólo para enseñar a sumar y restar, sino para comprender que el derecho a la salud y a la vacunación no deben verse afectados por un catcha y, aun menos, porque alguien no sepa sumar o restar. Hay otros métodos”.